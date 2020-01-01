La Liga

La Liga başkanından City göndermesi: Geç olsun güç olmasın

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Getty Images
La Liga Başkanı Javier Tebas, Avrupa kupalarından 2 yıl men edilen Manchester City hakkında sosyal medyadan yorumlarını dile getirdi.

UEFA,  FFP kurallarına uymadığı gerekçesiyle Premier Lig devi Manchester City'nin Avrupa kupalarından iki yıllığına men edildiğini ve 30 milyon euro para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Bu gelişme sonrası La Liga Başkanı Javier Tebas, kişisel Twitter hesabı üzerinden konuyla alakalı fikirlerini dile getirdi.

Sık sık Manchester City ve Paris Saint-Germain'in harcamaları ile ilgili eleştiriler yapan Tebas, yaptığı paylaşımında şunları söyledi:

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    "UEFA nihayet belirleyici önemler alıyor. FFP kurallarını uygulamak ve finansal dopingi cezalandırmak futbolun geleceği için gereklidir.  Yıllardır Manchester City ve PSG'ye karşı ciddi eylem çağrısı yapıyoruz. Geç olsun güç olmasın."

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