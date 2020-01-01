La Liga başkanından City göndermesi: Geç olsun güç olmasın

La Liga Başkanı Javier Tebas, Avrupa kupalarından 2 yıl men edilen Manchester City hakkında sosyal medyadan yorumlarını dile getirdi.

UEFA, FFP kurallarına uymadığı gerekçesiyle Premier Lig devi 'nin Avrupa kupalarından iki yıllığına men edildiğini ve 30 milyon euro para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Bu gelişme sonrası Başkanı Javier Tebas, kişisel Twitter hesabı üzerinden konuyla alakalı fikirlerini dile getirdi.

La UEFA finalmente está tomando medidas decisivas.Hacer cumplir las reglas de fair play financiero y castigar el dopaje financiero es esencial para el futuro del fútbol. Hace años que pedimos una acción severa contra Manchester City y Paris Saint Germain. Mas vale tarde que nunca — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) February 14, 2020

Sık sık Manchester City ve 'in harcamaları ile ilgili eleştiriler yapan Tebas, yaptığı paylaşımında şunları söyledi:

Daha fazla takım

"UEFA nihayet belirleyici önemler alıyor. FFP kurallarını uygulamak ve finansal dopingi cezalandırmak futbolun geleceği için gereklidir. Yıllardır Manchester City ve PSG'ye karşı ciddi eylem çağrısı yapıyoruz. Geç olsun güç olmasın."