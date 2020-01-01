La Liga başkanından City göndermesi: Geç olsun güç olmasın
UEFA, FFP kurallarına uymadığı gerekçesiyle Premier Lig devi Manchester City'nin Avrupa kupalarından iki yıllığına men edildiğini ve 30 milyon euro para cezasına çarptırıldığını açıkladı.
Bu gelişme sonrası La Liga Başkanı Javier Tebas, kişisel Twitter hesabı üzerinden konuyla alakalı fikirlerini dile getirdi.
La UEFA finalmente está tomando medidas decisivas.Hacer cumplir las reglas de fair play financiero y castigar el dopaje financiero es esencial para el futuro del fútbol. Hace años que pedimos una acción severa contra Manchester City y Paris Saint Germain. Mas vale tarde que nunca— Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) February 14, 2020
Sık sık Manchester City ve Paris Saint-Germain'in harcamaları ile ilgili eleştiriler yapan Tebas, yaptığı paylaşımında şunları söyledi:
"UEFA nihayet belirleyici önemler alıyor. FFP kurallarını uygulamak ve finansal dopingi cezalandırmak futbolun geleceği için gereklidir. Yıllardır Manchester City ve PSG'ye karşı ciddi eylem çağrısı yapıyoruz. Geç olsun güç olmasın."