La Liga 8 Haziran'dan itibaren geri dönüyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'nın 8 Haziran'dan itibaren başlayabileceğini söyledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 'da 2019-20 sezonunun 8 Haziran'dan itibaren devam edebileceğini açıkladı.

Salgından en sert etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da hükümet, karantina önlemlerini yavaş yavaş gevşetiyor. Bu plan doğrultusunda spor müsabakaları için de izin çıkıyor.

Başbakan Sanchez, bugün yaptığı açıklamada "İspanya gerekeni yaptı ve artık herkes için yeni bir ufuk söz konusu. Birçok günlük aktiviteyi yeniden başlatma zamanı geldi. La Liga 8 Haziran'dan itibaren başlayabilir." ifadelerini kullandı ve futbolun dönüşü için yeşil ışığı resmen yaktı.

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La Liga yönetimi önümüzdeki günlerde resmi dönüş takvimini açıklayacak.

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Başkan Javier Tebas'ın ligin dönüş tarihi olarak 12 ya da 19 Haziran'ı belirlemesi bekleniyor.

6 Mayıs'tan itibaren bireysel antrenmanlara başlayan La Liga kulüpleri, bu hafta da 10 kişilik grup çalışmalarına başlamıştı.

La Liga'da 27 hafta geride kalırken 58 puanlı , 'in 2 puan önünde lider durumda bulunuyor.