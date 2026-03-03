Goal.com
FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Çeviri:

La Liga 2026 biletlerini nasıl alabilirsiniz: El Clasico biletleri, yaklaşan maçlar, fiyatlar ve daha fazlası

Bu sezon La Liga'nın öne çıkan maçlarında yerinizi nasıl garantileyebileceğinizi öğrenin.

Önümüzdeki aylarda İspanya futbol sezonunun dram dolu bir finaline tanık olacağız, çünkü sezonun yarısında ilk 4 takım arasında sadece 8 puan fark var.

Barcelona ve Real Madrid manşetleri süsleyip dünya çapında oyuncuları cezbetse de, tüm üst düzey takımlar stilini ortaya koyup unutulmaz performanslar sergileyebilecek kapasiteye sahip.

La Liga'da kaçırılmayacak birkaç ay olacak ve yaklaşan bir maç için bilet alarak İspanyol futbol hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. GOAL, biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatları da dahil olmak üzere en son bilet bilgilerini size sunuyor.

Yaklaşan La Liga 2026 maçları

Aşağıda, yaklaşan önemli La Liga maçlarından bazılarını bulabilirsiniz:

Tarih / SaatMaçYerBilet
6 Mart Cuma (20:00)Celta Vigo - Real MadridBalaídos Stadyumu (Vigo)Bilet
7 Mart Cumartesi (17:30)Atletico Madrid - Real SociedadRiyadh Air Metropolitano (Madrid)Bilet
7 Mart Cumartesi (20:00)Athletic Club - BarcelonaSan Mamés (Bilbao)Bilet
Cumartesi, 14 Mart (20:00)Real Madrid - ElcheSantiago Bernabéu (Madrid)Bilet
Pazar, 15 Mart (15:15)Barcelona vs SevillaSpotify Camp Nou (Barselona)Bilet
Pazar, 22 Mart (20:00)Real Madrid - Atlético MadridSantiago Bernabéu (Madrid)Bilet
5 Nisan Pazar (TBA)Atlético Madrid - BarcelonaRiyadh Air Metropolitano (Madrid)Bilet
12 Nisan Pazar (TBA)Barcelona - EspanyolSpotify Camp Nou (Barselona)Bilet
19 Nisan Pazar (TBA)Real Betis - Real MadridBenito Villamarín Stadyumu (Sevilla)Bilet
10 Mayıs Pazar (TBA)Barcelona - Real Madrid (El Clásico)Spotify Camp Nou (Barselona)Bilet
17 Mayıs Pazar (TBA)Sevilla vs Real MadridRamón Sánchez-Pizjuán Stadyumu (Sevilla)Bilet
24 Mayıs Pazar (TBA)Real Madrid - Athletic ClubSantiago Bernabéu (Madrid)Bilet
24 Mayıs Pazar (TBA)Valencia vs BarcelonaMestalla (Valensiya)Bilet

La Liga biletleri nasıl satın alınır?

La Liga maçları için, tek maç biletlerinden sezon biletlerine ve ek konaklama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği mevcuttur. 

La Liga biletleri satın almak için en güvenilir yöntem, kulüplerin resmi web sitelerine gidip "Biletler" bölümüne tıklamaktır. 

Biletler genellikle her maçtan birkaç hafta önce satışa sunulur ve bir hesap oluşturup kişisel bilgilerinizi girmeniz gerekebilir. Biletleri, genellikle kulüplerin stadyumlarında veya yakınında bulunan fiziksel bilet gişelerinden de satın alabilirsiniz. Bazı kulüplerin, bulundukları şehirlerin çeşitli noktalarında satış noktaları da vardır.

Biletler resmi kanallarda tükenmişse veya resmi satıştan önce yerinizi garantilemek ya da son dakika biletlerini kapmak istiyorsanız, StubHub gibi ikincil perakendecileri değerlendirebilirsiniz.

La Liga biletleri ne kadar?

La Liga biletlerinin fiyatları büyük farklılıklar gösterir. 

Çoğu kulüp, yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu kategoriler kulüpten kulübe farklılık gösterir.

Bu faktörlere ek olarak, stadyumdaki koltuk konumu da bilet fiyatını önemli ölçüde etkiler ve genellikle en iyi manzaraya sahip koltuklar en yüksek fiyata sahiptir. Bazı kulüpler maçları kategoriye göre de sınıflandırır ve Madrid derbisi (Real Madrid - Atletico Madrid) ve El Clasico (Barcelona - Real Madrid) gibi büyük rakiplerle oynanan önemli maçlar en yüksek kategoriye girer ve fiyatlar da buna göre yükselir.

Aşağıda, GOAL 2025-2026 La Liga kulüplerini, ev stadyumlarını ve ortalama maç günü bilet fiyatlarını ayrıntılı olarak sunmaktadır:

2025-26 La Liga bilet fiyatları (kulüplere göre)

KulüpStadyum veBilet Fiyat Aralığı (Yetişkin)
AlavesMendizorrotza13 € - 59
Athletic BilbaoSan Mames30 € - 110
Atletico MadridMetropolitano30 € - 150
BarcelonaCamp Nou46 € - 149
Celta VigoBalaidos20 € - 80
ElcheMartinez Valero25 € - 90
EspanyolRCDE Stadyumu30 € - 100 €
GetafeColiseum40 € - 95
GironaMontilivi35-64
LevanteValencia30 € - 90
MallorcaMallorca Son Moix40 € - 95
OsasunaEl Sadar40 € - 140
Rayo VallecanoVallecas20 € - 90
Real BetisLa Cartuja20 € - 90
Real MadridSantiago Bernabeu20 € - 90
Real OviedoCarlos Tartiere21 € - 75
Real SociedadAnoeta25 € - 60
SevillaRamon Sanchez-Pizjuan45 € - 165
ValenciaMestalla30 € - 100
VillarrealLa Ceramica20 € - 50


Bunlar resmi liste fiyatları olsa da, bazı La Liga maçlarına olan yoğun talep nedeniyle taraftarlar StubHub gibi ikincil satış seçeneklerine yönelmek zorunda kalabilirler. Fiyatlar, maça ve maç tarihine yakınlığa bağlı olarak liste fiyatının hem üstünde hem de altında dalgalanabilir. Biletler şu anda 9 €'dan başlayan fiyatlarla satışta.

La Liga konukseverlik biletleri nasıl satın alınır?

La Liga konukseverlik biletleri satın almak istiyorsanız, kulübün resmi sitesini kontrol etmenizde fayda var. 

Hospitality seçenekleri, hangi takımı izleyeceğinize ve hangi paketi satın almak istediğinize bağlı olarak değişir. Yemek ve içecekler genellikle tüm paketlere dahildir ve daha yüksek fiyatlı seçeneklerde kaliteli yemek deneyimleri sunulur. 

Daha özel alternatifler arasında maçın en iyi manzarasına sahip koltuklar da bulunmaktadır.

