La Liga 2026 biletlerini nasıl alabilirsiniz: El Clasico biletleri, yaklaşan maçlar, fiyatlar ve daha fazlası

Önümüzdeki aylarda İspanya futbol sezonunun dram dolu bir finaline tanık olacağız, çünkü sezonun yarısında ilk 4 takım arasında sadece 8 puan fark var.

Barcelona ve Real Madrid manşetleri süsleyip dünya çapında oyuncuları cezbetse de, tüm üst düzey takımlar stilini ortaya koyup unutulmaz performanslar sergileyebilecek kapasiteye sahip.

La Liga'da kaçırılmayacak birkaç ay olacak ve yaklaşan bir maç için bilet alarak İspanyol futbol hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. GOAL, biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatları da dahil olmak üzere en son bilet bilgilerini size sunuyor.

Yaklaşan La Liga 2026 maçları

Aşağıda, yaklaşan önemli La Liga maçlarından bazılarını bulabilirsiniz:

Tarih / Saat Maç Yer Bilet 6 Mart Cuma (20:00) Celta Vigo - Real Madrid Balaídos Stadyumu (Vigo) Bilet 7 Mart Cumartesi (17:30) Atletico Madrid - Real Sociedad Riyadh Air Metropolitano (Madrid) Bilet 7 Mart Cumartesi (20:00) Athletic Club - Barcelona San Mamés (Bilbao) Bilet Cumartesi, 14 Mart (20:00) Real Madrid - Elche Santiago Bernabéu (Madrid) Bilet Pazar, 15 Mart (15:15) Barcelona vs Sevilla Spotify Camp Nou (Barselona) Bilet Pazar, 22 Mart (20:00) Real Madrid - Atlético Madrid Santiago Bernabéu (Madrid) Bilet 5 Nisan Pazar (TBA) Atlético Madrid - Barcelona Riyadh Air Metropolitano (Madrid) Bilet 12 Nisan Pazar (TBA) Barcelona - Espanyol Spotify Camp Nou (Barselona) Bilet 19 Nisan Pazar (TBA) Real Betis - Real Madrid Benito Villamarín Stadyumu (Sevilla) Bilet 10 Mayıs Pazar (TBA) Barcelona - Real Madrid (El Clásico) Spotify Camp Nou (Barselona) Bilet 17 Mayıs Pazar (TBA) Sevilla vs Real Madrid Ramón Sánchez-Pizjuán Stadyumu (Sevilla) Bilet 24 Mayıs Pazar (TBA) Real Madrid - Athletic Club Santiago Bernabéu (Madrid) Bilet 24 Mayıs Pazar (TBA) Valencia vs Barcelona Mestalla (Valensiya) Bilet

La Liga biletleri nasıl satın alınır?

La Liga maçları için, tek maç biletlerinden sezon biletlerine ve ek konaklama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği mevcuttur.

La Liga biletleri satın almak için en güvenilir yöntem, kulüplerin resmi web sitelerine gidip "Biletler" bölümüne tıklamaktır.

Biletler genellikle her maçtan birkaç hafta önce satışa sunulur ve bir hesap oluşturup kişisel bilgilerinizi girmeniz gerekebilir. Biletleri, genellikle kulüplerin stadyumlarında veya yakınında bulunan fiziksel bilet gişelerinden de satın alabilirsiniz. Bazı kulüplerin, bulundukları şehirlerin çeşitli noktalarında satış noktaları da vardır.

Biletler resmi kanallarda tükenmişse veya resmi satıştan önce yerinizi garantilemek ya da son dakika biletlerini kapmak istiyorsanız, StubHub gibi ikincil perakendecileri değerlendirebilirsiniz.

La Liga biletleri ne kadar?

La Liga biletlerinin fiyatları büyük farklılıklar gösterir.

Çoğu kulüp, yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu kategoriler kulüpten kulübe farklılık gösterir.

Bu faktörlere ek olarak, stadyumdaki koltuk konumu da bilet fiyatını önemli ölçüde etkiler ve genellikle en iyi manzaraya sahip koltuklar en yüksek fiyata sahiptir. Bazı kulüpler maçları kategoriye göre de sınıflandırır ve Madrid derbisi (Real Madrid - Atletico Madrid) ve El Clasico (Barcelona - Real Madrid) gibi büyük rakiplerle oynanan önemli maçlar en yüksek kategoriye girer ve fiyatlar da buna göre yükselir.

Aşağıda, GOAL 2025-2026 La Liga kulüplerini, ev stadyumlarını ve ortalama maç günü bilet fiyatlarını ayrıntılı olarak sunmaktadır:

2025-26 La Liga bilet fiyatları (kulüplere göre)

Kulüp Stadyum ve Bilet Fiyat Aralığı (Yetişkin) Alaves Mendizorrotza 13 € - 59 Athletic Bilbao San Mames 30 € - 110 Atletico Madrid Metropolitano 30 € - 150 Barcelona Camp Nou 46 € - 149 Celta Vigo Balaidos 20 € - 80 Elche Martinez Valero 25 € - 90 Espanyol RCDE Stadyumu 30 € - 100 € Getafe Coliseum 40 € - 95 Girona Montilivi 35-64 Levante Valencia 30 € - 90 Mallorca Mallorca Son Moix 40 € - 95 Osasuna El Sadar 40 € - 140 Rayo Vallecano Vallecas 20 € - 90 Real Betis La Cartuja 20 € - 90 Real Madrid Santiago Bernabeu 20 € - 90 Real Oviedo Carlos Tartiere 21 € - 75 Real Sociedad Anoeta 25 € - 60 Sevilla Ramon Sanchez-Pizjuan 45 € - 165 Valencia Mestalla 30 € - 100 Villarreal La Ceramica 20 € - 50



Bunlar resmi liste fiyatları olsa da, bazı La Liga maçlarına olan yoğun talep nedeniyle taraftarlar StubHub gibi ikincil satış seçeneklerine yönelmek zorunda kalabilirler. Fiyatlar, maça ve maç tarihine yakınlığa bağlı olarak liste fiyatının hem üstünde hem de altında dalgalanabilir. Biletler şu anda 9 €'dan başlayan fiyatlarla satışta.

La Liga konukseverlik biletleri nasıl satın alınır?

La Liga konukseverlik biletleri satın almak istiyorsanız, kulübün resmi sitesini kontrol etmenizde fayda var.

Hospitality seçenekleri, hangi takımı izleyeceğinize ve hangi paketi satın almak istediğinize bağlı olarak değişir. Yemek ve içecekler genellikle tüm paketlere dahildir ve daha yüksek fiyatlı seçeneklerde kaliteli yemek deneyimleri sunulur.

Daha özel alternatifler arasında maçın en iyi manzarasına sahip koltuklar da bulunmaktadır.