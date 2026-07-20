La Finalissima geri dönüyor… Messi, Katar’da İspanya’dan intikamını alacak mı?

Dün Pazar günü 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunu “La Roja”ya (0-1) kaptıran Arjantinli Lionel Messi’ye, İspanya’dan intikam alma fırsatı sunabilecek beklenen bir karşılaşma konusu yeniden gündeme geldi; bu fırsat, yeniden gündeme gelen Finalissima turnuvası aracılığıyla gerçekleşebilir.

Finalissima'nın geçtiğimiz Mart ayında düzenlenmesi planlanıyordu, ancak İran'daki savaşın yol açtığı gerginlikler nedeniyle etkinlik iptal edildi; ancak şimdi, turnuvayı önümüzdeki uluslararası maç arası döneminde yeniden canlandırmak için görüşmeler yeniden başladı.

Arjantinli "DSports 103.1 FM" radyosunun aktardığına göre, Copa América şampiyonu Arjantin ile Avrupa şampiyonu İspanya'yı bir araya getirecek maçın önümüzdeki Kasım ayında Katar'daki Lusail Stadyumu'nda oynanması için organizatörler arasında ileri düzeyde görüşmeler sürüyor.

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Bu merakla beklenen karşılaşma, Messi ve takım arkadaşları için bir intikam maçı niteliğinde. Zira Arjantin milli takımı, 2026 Dünya Kupası finalini kaybetmiş ve bu maçta “Pire” lakaplı Messi, tarihi kariyerine yeni bir dünya şampiyonluğu ekleme fırsatından mahrum kalmıştı.

Nihai bir anlaşmaya varılması halinde, taraftarlar dünyanın en güçlü iki milli takımını bir araya getirecek ateşli bir karşılaşmaya tanık olacak. İspanya milli takımı küresel üstünlüğünü pekiştirmeye çalışırken, Messi ve arkadaşları itibarlarını geri kazanmak ve Dünya Kupası finalindeki yenilginin “Tango”nun yolculuğunda sadece geçici bir durak olduğunu kanıtlamaya çalışacak.

Messi, 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa’yı penaltı atışlarında mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı; bu da onun için “La Finalissima”da mücadele etmeyi denemesi açısından sevindirici bir haber niteliğinde.