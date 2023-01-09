Kylian Mbappe, Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel le Graet'i Zinedine Zidane'a saygısızlık yapmakla suçladı.

Zidane'ın Fransa'nın başına geçeceği konuşuluyordu

Le Graet, Zidane hakkında olumsuz açıklamalar yaptı

Mbappe federasyon başkanına sert çıktı

NE OLDU? 2022 Dünya Kupası'nın ardından Didier Deschamps'ın yerini Zinedine Zidane'ın alacağı iddia ediliyordu. Fakat Deschamps milli takımla sözleşme uzattı. Fransa Futbol Federasyonu, Zidane hakkında RMC Sport'a şunları söyledi: "Zidane'ın Brezilya'ya gitmesine şaşırırım. Umrumda değil, nereye gitmek isterse oraya gitsin. İstediği yere, bir kulübe gidebilir. Benimle iletişime geçmeye çalışmadı. Arasa bile telefonunu açmazdım. Onunla hiç görüşmedik ve Didier Deschamps'la yolları ayırmayı düşünmedik." Kylian Mbappe'den bu sözlere tepki geldi.

NE SÖYLENDİ? Kylian Mbappe kişisel Twitter hesabından şunları söyledi: "Zidane Fransa'dır, onun gibi bir efsaneye bu şekilde saygısızlık etmeyin."

BÜYÜK RESİM: Noel le Graet'in Zinedine Zidane için sarf ettiği sözler tepkilere yol açtı. Birçok eski Fransız futbolcu Zidane'a destek oldu. Önceki gün ESPN'de yer alan haberde, Zinedine Zidane'ın Brezilya ve Portekiz milli takımlarından gelen teklifleri reddettiği, Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'ndan gelen teklife ise sıcak bakmadığı belirtilmişti.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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FRANSA İÇİN SIRADA NE VAR? Dünya Kupası'nı ikinci olarak tamamlayan Fransa, 24 Mart'ta Hollanda ile oynayacağı maçla Euro 2024 elemeleri için kolları sıvayacak.