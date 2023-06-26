Real Madrid, Karim Benzema'dan geriye kalan 9 numaralı formayı PSG'den ayrılma ihtimali bulunan Kylian Mbappe için saklıyor.

Kylian Mbappe, PSG ile sözleşme uzatmayacak

Real Madird'e katılmak istiyor

Transfer bu yaz gerçekleşebilir

NE OLDU? Fransız golcünün adı uzun bir süredir Real Madrid ile anılırken PSG, sözleşme yenilemeyeceğini bildiren Kylian Mbappe'yi bu yaz satmaya gönüllü olabilir.

BÜYÜK RESİM: ESPN'in haberine göre, Kylian Mbappe bu yaz İspanya'ya gitmek için istekli. Ancak mevcut sözleşmesi 2024 yazında sona erecek. Real Madrid'in Karim Benzema'dan geriye kalan 9 numaralı formayı Kylian Mbappe için boşta bıraktığı söyleniyor.

DAHA FAZLASI: Joselu transferini tamamlayan Real Madrid ona 14 numaralı formayı verdi.

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