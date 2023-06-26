- Kylian Mbappe, PSG ile sözleşme uzatmayacak
- Real Madird'e katılmak istiyor
- Transfer bu yaz gerçekleşebilir
NE OLDU? Fransız golcünün adı uzun bir süredir Real Madrid ile anılırken PSG, sözleşme yenilemeyeceğini bildiren Kylian Mbappe'yi bu yaz satmaya gönüllü olabilir.
BÜYÜK RESİM: ESPN'in haberine göre, Kylian Mbappe bu yaz İspanya'ya gitmek için istekli. Ancak mevcut sözleşmesi 2024 yazında sona erecek. Real Madrid'in Karim Benzema'dan geriye kalan 9 numaralı formayı Kylian Mbappe için boşta bıraktığı söyleniyor.
DAHA FAZLASI: Joselu transferini tamamlayan Real Madrid ona 14 numaralı formayı verdi.
İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:(C)Getty images
Getty Images