Kylian Mbappe'yi transfer etmek isteyen Real Madrid, Benzema'nın özel mirasını PSG'nin yıldızı için saklıyor

İdil Erin Tetik
Kylian Mbappe Real Madrid badgeGetty/Real Madrid
K. MbappéReal MadridTransfersK. BenzemaPSGLa LigaLigue 1

Real Madrid, Karim Benzema'dan geriye kalan 9 numaralı formayı PSG'den ayrılma ihtimali bulunan Kylian Mbappe için saklıyor.

  • Kylian Mbappe, PSG ile sözleşme uzatmayacak
  • Real Madird'e katılmak istiyor
  • Transfer bu yaz gerçekleşebilir

NE OLDU? Fransız golcünün adı uzun bir süredir Real Madrid ile anılırken PSG, sözleşme yenilemeyeceğini bildiren Kylian Mbappe'yi bu yaz satmaya gönüllü olabilir.

BÜYÜK RESİM: ESPN'in haberine göre, Kylian Mbappe bu yaz İspanya'ya gitmek için istekli. Ancak mevcut sözleşmesi 2024 yazında sona erecek. Real Madrid'in Karim Benzema'dan geriye kalan 9 numaralı formayı Kylian Mbappe için boşta bıraktığı söyleniyor.

DAHA FAZLASI: Joselu transferini tamamlayan Real Madrid ona 14 numaralı formayı verdi.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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Karim Benzema Real Madrid 2022-23Getty Images

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