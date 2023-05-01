Kylian Mbappe ve Lionel Messi ile imparatorluk kuran PSG, tarihi mağlubiyetiyle dile düştü

İdil Erin Tetik
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Kylian Mbappe Lionel Messi PSG 2022-23Getty
PSGL. MessiK. MbappéLigue 1PSG vs LorientLorient

Kylian Mbappe ve Lionel Messi, Paris Saint-Germain'in Lorient karşısında tarihi bir mağlubiyet almasına engel olamadılar.

  • Ligue 1 devi kendi sahasında bir ilki yaşadı
  • Messi & Mbappe tarihi maçın kaderini değiştiremediler
  • Ellerinde yalnızca Ligue 1 liderliği kaldı

NE OLDU? Lionel Messi'yi kadrosuna dahil etmesinin ardından yıldızlar ordusuna dönen Paris Saint-Germain bu yatırımlarının karşılığını alamıyor. Ligue 1'de Lorient'e 3-1 mağlup olan PSG tarihi bir maçı geride bıraktı. Kendi sahasında 3 gol yiyen Paris ekibi, Katarlıların yönetime geçtiği 2011'den bu yana ilk kez sahasında üç gol gördü.

BÜYÜK RESİM: Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Paris Saint-Germain sezon sonunda yaşamak istediği Ligue 1 şampiyonluğunun hesaplarını yaparken en yakın takipçisi Marsilya ile arasında 5 puan fark kaldı.