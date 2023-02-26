Kylian Mbappe & Erling Haaland ile yarışıyor: Enner Valencia, Avrupa'da rakip bırakmadı

Bu sezon toplamda 25 gole ulaşan Enner Valencia'yı Avrupa'da geçen iki isim var: Kylian Mbappe & Erling Haaland.

Fenerbahçe, Konyaspor'u 4-0 yendi

Enner Valencia iki gol kaydetti

Bu sezon rakipleri Mbappe & Haaland

NE OLDU? Erteleme maçında Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin iki golünü ilk yarıda Enner Valencia kaydetti.

ENNER VALENCIA NE BAŞARDI? Enner Valencia bu sezon çıktığı 31 maçta 25 gol, 4 asiste ulaştı. Fenerbahçe'nin golcüsünü bu sezon Avrupa'da geçen iki isim var: Kylian Mbappe & Erling Haaland. Kylian Mbappe bu sezon çıktığı 33 maçta 29 gol, 6 asist kaydetti. Erling Haaland'ın ise 38 maçta 38 gol, 5 asisti var.

DAHA FAZLASI: Ekvadorlu golcü, 2022/23 sezonundaki performansıyla Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de 20 gol barajını aşan iki oyuncudan biri oldu. 19 Süper Lig maçında 22 gol atan Valencia'yı yalnızca, Premier Lig'de 23 maçta 26 gol atan Erling Haaland geçti. Kylian Mbappe'nin ise Ligue 1'de 20 maçta 15 golü bulunuyor.

BÜYÜK RESİM: Ayrıca Enner Valencia, Fenerbahçe kariyerindeki gol sayısını 51'e yükseltti. Bununla birlikte sarı-lacivertlilerin tarihindeki en golcü 10 isim arasına girdi.