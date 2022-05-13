Newcastle formasında Suudi Arabistan renkleri: "Newcastle'ı kullandıklarının açık kanıtı"
Newcastle United'ın formasında bugüne kadar tercih etmediği bir kombinasyona yönelmesi, Körfez rejiminin İngiltere'de sporu bir kampanya aracı olarak kullandığına dair endişeler yaratıyor.
Newcastle United geçtiğimiz Ekim ayında, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir konsorsiyuma 300 milyon sterlin karşılığında satıldı.
Ada ekibinin gelecek sezona ait olduğu iddia edilen formaları medyaya sızdı ve Suudi Arabistan detayı dikkat çekiyor.
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Ne oldu?
Newcastle United'ın 2022/23 sezonunda giyeceği deplasman formalarına ait olduğu iddia edilen fotoğraflar medyaya sızdı.
Görüntülerde formanın yeşil - beyaz renklerde olduğu görülüyor. Bu renkler Suudi Arabistan'ın renkleriyle aynı ve Premier Lig ekibinin daha önce hiç tercih etmediği bir kombinasyon.
Ne söylendi?
The Guardian'a konuşan Uluslararası Af Örgütü'nden Felix Jakens konuyla ilgili olarak endişelerini dile getirdi:
"Newcastle United'ın deplasman formasında Suudi Arabistan milli renklerini kullanacağı doğruysa, Suudi parasının gücünü ve krallığın acımasız insan hakları sicilini sporla temizleme kararlılığını görebiliriz."
"Suudi sahipler ve kulüp arasında bir ayrım olduğuna dair tüm güvencelere rağmen bu durum rejimin Newcastle'ı olumlu bir imaj sergilemek için kullandığının açık bir kanıtı."
Ne söylenmişti?
Satışın yapılmasının ardından Premier Lig'den yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Krallığı'nın Newcastle United'ı kontrol edemeyeceğine dair güvence verilmişti:
"Premier Lig, Suudi Arabistan Krallığı'nın Newcastle United Futbol Kulübü'nü kontrol etmeyeceğine dair yasal olarak bağlayıcı güvenceler aldı."