Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, ciddiyete ve disipline çok önem verdiğini belirtirken yıldız bir oyuncuyla transfer görüşmesini iki dakika içerisinde sonlandırdıklarını anlattı.

Akdeniz ekibinde futbolculuk lisansı aktif olmasına rağmen Ekim ayından bu yana teknik direktörlük görevini üstlenen Şahin, takımıyla Süper Lig'de 14 maçtır kaybetmiyor.

33 yaşındaki teknik direktör, Akdeniz Üniversitesi’nde "Sporcu ve Antrenör Gözüyle Farklı Kültürlerde Sporcu Psikolojisine Bakış" konulu söyleşiye katıldı ve bu alanda önem verdiği konulardan bahsetti.

Nuri Şahin ne söyledi?

"Sahada futbol oynamak bu işin en kolay tarafı diyebilirim. Asıl zor olan sevgi ve saygıyı korumak, insan ilişkilerini iyi yönetebilmek" diyen Nuri Şahin şu şekilde konuştu:

"Ben şahsen ahlaka ve ciddiyete çok önem veriyorum. Bizim kültürümüzde bu iki konu çok önemlidir. Başka kültürlerde belki bu o kadar önemli olmayabilir.

Fernando ile Transfer sürecinde görüştüğümüzde 2 saat boyunca aile ilişkilerinden, yeme içme alışkanlıklarından, günlerini nasıl geçirdiği gibi durumlardan konuştuk ve görüşmeyi futbolla ilgili tek kelime konuşmadan sonlandırdık.

Konuşmamızda hiç futbol kelimesi geçmedi ama aslında hep futbolla ilgili konuştuk diyebilirim. Çünkü dediğim gibi futbolun sahadaki kısmı bizim için en kolayı. Asıl zor olan onun öncesinde ve sonrasında olanlar yani kamera arkası diyebilirim."

🗣️ Nuri Şahin: Takımın ruhuna zarar verecek insanlarla çalışmak istemem pic.twitter.com/T7WQk7qHKX — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 13, 2022

İsim vermeden bir başka transferle ilgili bir anısını da paylaşan Nuri Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Çok ünlü tanınmış yıldız bir oyuncuyla da uzaktan bağlantı ile görüştük. Gayri ciddi davranışları nedeni ile kendisine teşekkür ettik ve görüşmeyi 2 dakika içerisinde sonlandırdık.

Ciddiyete ve disipline çok önem veririm. Bana karşı da takım arkadaşlarına karşı da gayri ciddi davranışlar sergileyecek takımın ruhuna zara verecek insanlarla çalışmak istemem"

Antalyaspor'un performansı nasıl?

Nuri Şahin'in patronluğundaki Akdeniz ekibi, kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'de 14 maçlık kaybetmeme serisi yakaladı.

Topladığı 55 puanla 8. sırada yer alan Antalyaspor ligdeki son mağlubiyetini 20 Ocak 2021'de 2-1'lik skorla Rize deplasmanında yaşamıştı.

Akdeniz ekibi yenilgi yüzü görmediği 14 maçlık seride 9 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti ve 32 puanı hanesine yazdırdı.

Nuri Şahin'in öğrencileri, Süper Lig'de sezonu tamamlamadan önce 15 Mayıs'ta Kasımpaşa deplasmanına konuk olacaklar. 2021/22 sezonunun son maçında ise 22 Mayıs'ta Galatasaray'ı misafir edecekler. Antalyaspor yakaladığı yenilmezlik serisinin ardından Avrupa'ya gitme umutlarını hala sürdürüyor.

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