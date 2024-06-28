Real Madrid'in lider oyuncularından Dani Carvajal, yeni takım arkadaşının ülkesindeki politik gündeme ilişkin açıklamalarını masaya yatırdı.

Fransa Milli Takımı, Pazartesi günü Belçika'ya karşı oynayacakları Euro 2024 son 16 turu maçına hazırlanıyor. Ancak Fransızlar, turnuvanın geri kalan bölümü kadar ülkelerindeki siyasi durumu ve genel seçimlerin gelişimini de yakından takip ediyor. Birkaç gün önce bu konudaki katı görüşlerini ifade eden Kylian Mbappé'nin bu tavrı, Real Madrid'deki yeni takım arkadaşlarından biri tarafından tepki çekti.

Dani Carvajal'den eleştiri

Fransa'da genel seçim kampanyası devam ederken, Marcus Thuram'ın halkı RN'ye karşı oy kullanmaya davet etmesinden sonra, Kylian Mbappé de aşırılıklara karşı olduğunu açıkladı.

Bu açıklama, Fransız siyasetinde ve futbol dünyasında farklı görüşlere neden oldu. Dani Carvajal ise Mbappé'nin aksine politik görüşlerini kendine saklamayı tercih ediyor.

Carvajal, Cadena SER ile yaptığı röportajda şunları söyledi: "Görüşünüzü ifade ettiğiniz andan itibaren, bir kısmı sizi tebrik ederken, bir kısmı sizi eleştirecektir. Bu görüşler değişmez. Bir oyuncu olarak, politik ideolojimi kendime saklıyorum. Kariyerim boyunca bunu yaptım ve yapmaya devam edeceğim. Sonuçta, her bireyin oyu gizlidir."

Carvajal'ın ülkesine bakışı

Dani Carvajal, Kylian Mbappé'nin tutumunu onaylamasa da, Fransa Milli Takım kaptanına karşı bir düşmanlık beslemiyor. İspanyol milli oyuncu, halkının mutluluğu ve refahının en önemli şey olduğunu belirtirken, "Ama eğer bunun doğru olduğunu düşünüyorsa... Pekala. Ülkem için istediğim ve dilediğim tek şey, refah içinde, güvenli hissettiğimiz, işsizliğin az olduğu, hepimizin mutlu olduğu ve bayrağımızı gururla taşıdığımız bir ülkemizin olmasıdır" dedi.