Kylian Mbappe: PSG'nin şımarık çocuğu, Galtier'in takımını Neymar kini ve huysuzluğuyla parçalama riskiyle karşı karşıya

Kylian Mbappe harika bir oyuncu ancak huysuzluğu, kulübü ve meslektaşları için dikkat dağıtıcı bir hâle geliyor.

Mark Doyle & Doğa Başak Öztürk

Üç yıldan daha kısa bir süre önce Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'a karşı galip geldiği karşılaşmada yedek kulübesinden çıktı ve hat-trick yaptı.

Christophe Dugarry endişeliydi. Dugarry, RMC'ye verdiği demeçte: "Korkarım ki bu çocukla rüya bozulabilir. İşlerin hızla kötüye gideceğini hissediyorum." dedi.

Neredeyse herkes Mbappe'nin olağanüstü yeteneğinin heyecan verici gösterisine odaklanırken, Dugarry maç sonunda böyle bir yorum yapmıştı. Mbappe, Belçika'da maça sahada başlamak istediğini ama beklediğini belirtti. "Bu koçun kararı ve kabul etmeliyim." dedi ama sonra hemen ekledi, "Bensiz bunu yapmanın zor olduğunu bir kez daha göstermek istedim."

Mbappe iddiasını kesinlikle kanıtladı. Varlığını hissettirme arzusu, kendi yeteneğine olan sarsılmaz güveni ve her zaman sahada olması gerektiğine olan inancı çoğu yorumcu tarafından gerçek bir 'şampiyon tavrı' olarak yorumlandı. Ancak Dugarry, yeni filizlenmeye başlayan bir caka satma duygusu ve tehlike görmüştü.

Dugarry, yeterince uyumak için Monako'daki şampiyonluk partisini kaçıran bu gencin PSG'de bir prima donnaya dönüşme tehlikesinden korkuyordu.

Mbappe'nin kontrolsüz büyümesine izin verilirse, Parc des Princes'te bir 'ego savaşı' yaşanacağını öngörmüştü. "Belki ona biraz sert davranıyorum." diye ekledi Dugarry, "Ama harika bir oyuncu olmak kadar iyi bir adam olmak da önemli."

Üç yıl sonra yaşananlar, zamanında Dugarry’nin sözlerinin bir kehanet olduğunu kanıtladı.

PSG'de perde arkasında büyüyen bir iç savaş var ve Mbappe giderek artan bencil davranışı nedeniyle bunun merkezinde. Bu sezon Mbappe'nin huysuzluğu ile dolup taştı. Cumartesi günü Reims ile karşılaşmada golsüz beraberlikten sonra, Mbappe takımın taktikleriyle pek de uyuşmayan bir hamle yaptı.

Tek başına forvet oynamaktan rahatsız olan Mbappe, Instagram aracılığıyla Galtier'e gönderme içeren bir paylaşım yapmıştı. Mbappe, L'Equipe'e verdiği demeçte milli takımı ve PSG’yi karşılaştırdı. "Fransa ile farkı oynuyorum. Kulübüme kıyasla burada başka şeyler yapmam isteniyor. Burada çok daha fazla özgürlüğüm var."

"Koç, savunmayı işgal eden Oliver Giround gibi bir 9 numara olduğunu biliyor ve onun etrafında dolaşabilirim. Paris'te ise durum farklı, referans noktası yok. Benden tek forvet olarak oynamam isteniyor, bu yüzden farklı."

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Galtier, Mbappe'nin eleştirilerini diplomatik bir şekilde 'analiz' ve 'adil' olarak nitelendirdi. "Hepimiz farklı bir profile sahip dördüncü bir oyuncuya ihtiyacımız olduğuna ikna olduk ama bu dördüncü oyuncu hiç gelmedi.”

PSG'nin hücum düzeni Fransa'dan çok farklı olsa da Mbappe'nin oynama şansı göz önüne alındığında, Neymar ve Messi ile birlikte onun kendi avantajlarından yoksun olmadığını ortada. Bu noktada PSG'nin Galtier altında iyi bir performans gösterdiğini ve hem Neymar'ın hem de Messi'nin dev bir takımda bir kez daha geliştiğini belirtmekte fayda var.

PSG'nin yaz boyunca yeni sözleşme görüşmeleri sırasında ona istediği her şeyi verdiğini düşündüğümüzde, Mbappe'nin sızlanmalarını kabul etmek biraz zor. Yine de o zamandan beri yaşananlar Mbappe’nin çocuksu davranışlarıyla tamamen uyumlu.

Mbappe, 100 milyon Euro değerindeki üç yıllık uzatmayı kabul etmişti ancak başkan Nasser Al-Khelaifi'nin kendisine söz verdiği kadroda ve yönetim kurulundaki büyük değişikliler de buna dahildi.

Mbappe'nin, Neymar dahil olmak üzere 14 çalışanın ayrılmasını talep ettiği haberi sosyal medyadan sızdırıldı. Bir anda PSG'nin fiilen bir canavar yarattığına dair bir korku oluşmuştu. Montpellier'e karşı sahadaki etkisiz vuruşu, kramponları için fazla büyümüş ve taşmış bir oyuncunun göstergesiydi. Mbappe'nin oyuna sırtını döndüğünü ve etkili oynamayı bıraktığını görmek acınasıydı.

Mbappe'nin davranışlarını açıklamaktan artık bıkmış olan Galtier, bunu fiziksel bir soruna ve ağır iş yükünün neden olduğu yorgunluğa bağladı. Ancak Mbappe'nin hayal kırıklığı açıkça görülüyordu. Marco Verratti daha sonra takım arkadaşının, top verilmediği için 'somurttuğunu' itiraf etti. İtalyan oyuncu, bu tür davranışların normal olduğunu ve tüm büyük oyuncuların her zaman 'bir fark yaratmak' istediğini söyleyerek Mbappe'yi savunmaya çalıştı.

"Kızgın olması iyi çünkü bu takımı önemsediği anlamına geliyor. Asıl endişe şu ki, hem saha içinde hem de saha dışında sadece takım içindeki rolüyle ilgilenmesi."

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Mbappe'nin Neymar ile yaşadığı sorunlar Ağustos ayında kaynama noktasına ulaşmıştı. Mbappe ve Neymar eskiden yakındı Neymar daha önce aralarında kardeşliğe yakın bir ilişki olduğundan bahsetmişti.

Abartılı yaşam tarzı göz önüne alındığında, Neymar'ın, Mbappe üzerinde kötü bir etki yaratabileceğine dair endişeler vardı. Emmanuel Petit, Mbappe'nin "Neymarize" edildiğini, yani verimlilikten çok eğlenceyle ilgilenmeye başladığını hissetmişti. İronik olan şu ki, Neymar ve Mbappe daha benzer hale gelmeye başladıkça birbirlerinden uzaklaşmıştı.

Gerçekten de, yazın başlarında PSG'de Neymar'a artık yer kalmamış gibi görünüyordu. GOAL, PSG'nin artık Brezilyalı yıldızı satmaya açık olduğunu ancak Dünya Kupası'na bu kadar az bir zaman kalmışken böyle bir hamle yapamadığını ortaya koymuştu. Neymar'ın tek odak noktası Katar için tamamen formda olmaktı.

Neymar, şaşırtıcı bir şekilde 2022/23 sezonuna hızlı bir başlangıç yaptı ve kendisini hem kadroda hem de soyunma odasında kilit bir oyuncu olarak buldu. Mbappe ise, Messi ile uzun süredir devam eden bir dostluğu olan Neymar'ın aksine onunla aynı düzeyde saygı duymadığını hissetti.

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Neymar ve Mbappe arasındaki gerginlik artık duyulmuştu ve iki yıldız bir penaltı vuruşu için tartışmıştı. Zaten bir penaltı kaçırmış olan Mbappe, bunu telafi etmek için bir penaltı daha kullanmak istedi ancak penaltıyı kullanacak kişi Neymar olmuştu. Tüm bu yaşananlar PSG için utanç vericiydi. Bir toplantı düzenlendi ve oyunculardan sorunlarını kapalı kapılar ardında çözmeleri istendi.

Neymar, Mbappe'yi suçladı ancak Ramos'un tavsiyesi üzerine sessiz kaldı. Mbappe ise, Neymar'ın takım üzerindeki etkisine büyük saygı duyduğunu ama ilişkilerinin son zamanlarda soğuk olduğunu itiraf etti.

PSG, henüz daha Mbappe konuşmadan bir şeyler yapabilirdi ama oyuncunun sosyal medya gönderileri düşünüldüğünde onu sessiz tutmak zor olsa gerek. Bu tür memnuniyetsizlik gösterileri, PSG'de ciddi bir dikkat dağınıklığı anlamına geliyor.

Mbappe'nin olası Real Madrid transferi hakkındaki konuşmaları da olumsuz sonuçlandı. Carlo Ancelotti, Mbappe ve Real Madrid sorusuna 'Bu sorudan vazgeçin artık.' şeklinde bir yanıt verdi. Ancelotti'nin bu konudaki bıkkınlığını düşündüğümüzde Galtier ve PSG'deki diğer herkesin Mbappe hakkındaki sorulardan ve etrafa yayılan negatiflikten nasıl hissettiğini tahmin etmek zor değil. Neymar, basın tarafından ona yöneltilen son Mbappe sorusunda röportajı terk etmişti.

Mbappe'den gelen bu tür gönderiler rahatsız edici ve statüsü göz önüne alındığında aynı zamanda çok önemli ve istikrar bozucu. Mbappe henüz hâlâ genç bir adam olabilir, ancak her hareketinin incelendiğinin ve bu nedenle de eylemlerinin ve sözlerinin ne kadar etkili olabileceğinin farkında.

Bir genç olarak sahneye çıktığı ilk andan beri omuzlarına yüklenen baskıyı dikkat çekici ve takdire şayan bir şekilde yönetti. Hem etkileyici bir olgunluk hem de liderlik sergiledi. Neymar formda değilken ve Messi henüz takıma alışmaya çalışırken, Mbappe geçen sezon PSG’yi bir arada tuttu. Ancak şimdi takımını parçalama riskiyle karşı karşıya.

Mbappe, son zamanlarda kendisini kulübünden daha büyük sanan bir oyuncu olarak görünüyor. Sonuç olarak, Dugarry’nin kehanetinin gerçek olacağına dair büyük bir korku var. Çünkü Mbappe artık iyi bir adamdan çok şımarık bir çocuğa benziyor.