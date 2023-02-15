Kylian Mbappe, PSG'nin Bayern Münih'i Şampiyonlar Ligi'nde nasıl yenebileceğini açıkladı: "Rahatsız olacaklar"

Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e 1-0 yenilmesinin ardından Kylian Mbappe ikinci maç için rota verdi.

PSG, son 16 turundaki ilk maçında mağlup oldu

Mbappe'nin iki golü iptal edildi

İkinci maçta Bayern'i rahatsız etmek isteyecekler

NE OLDU? Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG ile Bayern Münih karşı karşıya gelirken Kingsley Coman'ın 53. dakikada kaydettiği gol maçın skorunu belirledi. Bayern Münih turu geçmek için avantaj sağladı ancak Kylian Mbappe ikinci maçta onları yenebileceklerini düşünüyor.

NE SÖYLENDİ? Canal+'a konuşan Kylian Mbappe şunları söyledi: "Herkesin sağlıklı olması, uykusunu iyi alması ve iyi beslenmesi gerekiyor. İkinci maçta bir şeyler yapabiliriz. Daha ofansif olursak onları rahatsız ederiz. Hızlıca toparlanıp işi bitirelim."

BÜYÜK RESİM: Fransız oyuncu, topu iki kez filelere gönderip Bayern Münih'i "rahatsız" etse de goller ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? PSG, 2023'te oynadığı 11 maçın beşini kaybetti ve şimdiden, 46 maçta dört mağlubiyet aldığı 2022'den daha fazla karşılaşmada yenilmiş oldu.

KYLIAN MBAPPE İÇİN SIRADA NE VAR? PSG, 19 Şubat'ta Ligue 1'de Lille ile karşılaşacak.