Danimarkalı yıldız Christian Eriksen, geçirdiği kalp krizi sonrası 8 ay sonra futbola geri döndü

Christian Eriksen, Premier Lig'deki ilk maçına Newcastle United'a karşı çıktı.

Danimarkalı milli oyuncu, sekiz ay önce Euro 2020'de kalp krizi geçirmesinden bu yana ilk maçında Bretford için yedek kulübesinden gelerek oyuna girdi.

Danimarkalı milli oyuncu, Newcastle ile karşılaşacakları karşılaşma öncesinde Thomas Frank'in ekibinin yedekleri arasında seçilmişti.

10 numara, Haziran 2021'de geçirdiği kalp krizinden sonra kayda değer bir iyileşmenin ardından ilk rekabetçi dakikalarını arıyordu.

Resmen döndü 😍



Christian Eriksen, Euro 2020’den bu yana ilk kez sahada 👏👏 pic.twitter.com/LtbMnrqjDw — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) February 26, 2022

Ocak transfer döneminde Brentford'a imza atan Eriksen, Kopenhag'daki olayın ardından Danimarkalı oyuncuya bir kalp implantı takıldı.

Serie A'daki bu tür cihazların kullanımı kuralları nedeniyle eski kulübü Inter tarafından serbest bırakıldı.

Detaylar ne?

Brentford Community Stadium'a geldiğinden beri, Danimarkalı milli futbolcu, kapalı kapılar ardında yapılan birkaç hazırlık maçında antrenman yaptı.

Üzerine düşeni yaptı ve kayda değer bir geri dönüş yapmak için çok çabaladı.

Geçen hafta Arsenal karşılaşmasında hazır görülmedi.

Ancak Newcastle'a karşı oynamak için maç günü kadrosuna dahil edildi.

50. dakika civarında, Mathias Jensen yerine oyuna dahil oldu.

Sahaya geri dönmesinin heyecanını yaşayan yıldız oyuncu, seyircilerin her tarafından ayakta alkışlandı.

Daha fazla okuma