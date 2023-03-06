Kylian Mbappe, PSG ile rekor kırdığı formayı 5 yaşındaki kızını kaybeden rakibine hediye etti

Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain formasıyla Nantes'a karşı kırdığı rekorun ardından duygusal bir harekette bulundu.

Kylian Mbappe, PSG'nin en golcü oyuncusu oldu

Ignatius Ganago ile formasını takas etti

Ganago geçen ay küçük kızını kaybetti

NE OLDU? Paris Saint-Germain, Ligue 1'de Nante'ı 4-2 mağlup ederken Kylian Mbappe karşılaşmanın uzatma dakikalarında kaydettiği golle Fransız devinin tarihindeki en golcü isim oldu. Bu zaferini duygusal bir anla tamamladı.

KYLIAN MBAPPE NE YAPTI? Fransız golcü, geçtiğimiz aylarda beş yaşındaki kızını kaybeden Nantes'ın oyuncusu Ignatius Ganago ile formasını değiştirdi. Mbappe'nin rakibi Ganago'nun kızı, hastalığı nedeniyle vefat etmişti.

NE SÖYLENDİ? Geçen ayki üzücü haberin ardından Nantes şöyle bir açıklama paylaşmıştı: "FC Nantes olarak yastayız. Forvetimiz Ignatius Ganago'nu kızını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Seni anlıyoruz ve yanındayız Gana."