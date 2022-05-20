والدة مبابي: لدينا اتفاقين مع ريال مدريد وباريس سان جيرمان

كشفت فايزة العماري، والدة الفرنسي كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، عن آخر تطورات مستقبل نجلها، في ظل اقترابه من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، وأيضًا محاولات النادي الفرنسي لتجديد عقده.

ما هي آخر تطورات موقف مبابي؟

خرج العديد من الصحفيين الفرنسيين للتأكيد على أن الاجتماعات التي قام بها ناصر الخليفي رئيس باريس مع مبابي ووالدته جاءت بنتيجة.

وقال الصحفي "صابر ديسفارجس" إن النادي الفرنسي أصبح واثقًا أكثر من أي وقت مضى من التجديد للمهاجم الشاب البالغ من العمر 23 سنة.

وأشار في نفس الوقت إلى أن اللاعب لم يتخذ قراره النهائي حتى الآن، ولم يخرج بإجابة واضحة وصريحة لريال أو باريس.

وهو ما اتفق عليه الصحفي عبد الله بولما، الذي أكد أن اللاعب قرر البقاء لكنه لم يوقع على أي شيء رسمي حتى الآن.

وبالنسبة لرومان مولينا فقد أكد أن قدرات باريس المالية أقنعت اللاعب بالبقاء ورفض ريال مدريد بعد كل هذه المفاوضات.

وكشف الإيطالي جانلوكا دي مارزيو، عن تغيير اللاعب لرأيه واقترابه من البقاء مع باريس، رغم التوصل لاتفاق شفهي مع ريال.

ماذا قالت والدة مبابي عن مستقبله؟

خلال تصريحات لموقع "كورة بلس" المصري، قالت فايزة العماري والدة مبابي ووكيلة أعماله: "لا توجد جلسات جديدة للتفاوض على مستقبل اللاعب، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان".

وتابعت: "لدينا الآن اتفاق مع ريال مدريد وآخر مع باريس سان جيرمان، والمفاوضات انتهت بالفعل، والأمر الآن متروك لكليان مبابي لكي يختار الأنسب له".

وكشفت العماري عن الفارق بين عرضي ريال مدريد وباريس سان جيرمان، حيث قالت: "العرضان متساويان، ولا فروق كبيرة بينهما، ولكن ننتظر اختيار مبابي ماذا يريد".

واختتم فايزة تصريحاته قائلة: "في عرض ريال مدريد نمتلك التحكم في حقوق الصور بشكل كامل، والجانب الآخر هناك مقابل مادي يعوض ذلك، والعرضان لا خلاف كبير بينهما".

وتكثف إدارة باريس سان جيرمان محاولاتها خلال الوقت الحالي، من أجل إقناع مبابي بالاستمرار مع الفريق، وعدم الموافقة على عرض ريال مدريد مجانًا في الصيف القادم.

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