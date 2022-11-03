Fransız yıldız, kariyer yolculuğunda başarıdan başarıya koşmayı sürdürüyor.

NE OLDU? Kylian Mbappe, PSG'nin 2-1 kazandığı Juventus ile oynadıkları maçta güzel bir gole imza attı.

Fransız yıldız, attığı bu golle 40. golüne ulaştı ve şu anda 23 yıl 316 günle bu gol sayısına ulaşan en genç oyuncu oldu.

Ve Lionel Messi'nin 24 yıl 130 günlükken kırdığı rekoru tarihe gömdü.

BÜYÜK RESİM: Mbappe, daha önce Şampiyonlar Ligi'nde her seferinde Messi'yi geçerek 15, 20, 25 ve 30 gol atan en genç oyuncu rekorunu da kırmıştı.

Öte yandan, Manchester City'den Erling Haaland o zamandan beri bu dönüm noktalarına Mbappe'den daha hızlı ulaştı.

Ve şu anda toplam gol sıralamasında Mbappe'nin sadece 9 gol gerisinde bulunuyor.

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MBAPPE & MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? PSG, Ligue 1'de hafta sonunda Lorient ile karşılaşacak ve her iki oyuncunun da sahada olması bekleniyor.