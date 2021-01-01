Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'de kalmak için yılda 35 milyon euro istiyor

Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe hangi takıma gideceğine karar vermedi ama takımında kalmak için istediği ücret 35 milyon euro'yu buluyor.

Yeni kuşağın yıldızı ismi Kylian Mbappe, transfer söylentilerinin öznesi olmaya devam ediyor. Avrupa'nın birçok kulübü onu transfer etmek için şartlarını zorluyor. Real Madrid, Barcelona ve Manchester City bu konuda başı çekiyor. Fakat unutulan bir kulüp daha var: Paris Saint- Germain!

Golcü oyuncunun formasını giydiği kulüpte devam etmesi de ihtimaller dahilinde. Mbappe'nin 2022'de sözleşmesi sona eriyor ve kendisini takımdan ayrılmak zorunda hissetmiyor. Bunun için de görüşmeler sürüyor ama Paris ekibinin de kesenin ağzını açması gerekiyor. Zira Mbappe'nin istediği yıllık ücret 35 milyon euro'yu buluyor.

İngiltere'nin önemli gazetelerinden Daily Mail'in haberine göre Manchester City, kadronun maaş yapısını bozmak niyetinde olmadığı için Fransız yıldız için ihaleye girmeyecek. Çünkü Mbappe, onu transfer etmek isteyen kulüplerden de benzer ücretler talep ediyor.

Paris Saint-Germain, Mbappe'nin sözleşmesini uzatacağına inanıyor ama bu ihtimalin gerçekleşmemesi halinde yıldızını yaklaşık 200 milyon euro'luk bir miktarla satışa çıkaracak. Kulüp, oyuncuyu 2017 yılında Monaco'dan 180 milyon euro ödeyerek transfer etmişti.

Mbappe hangi takımların listesinde?

Manchester City bütçesiyle listenin ilk sırasında yer alan takım olarak gösterilse de kulübün transfer politikası bu imzayı zor kılıyor. City'nin listesinde daha uygun ücretleri olan Romelu Lukaku ve Harry Kane yer alıyor. Hatta bu sezonun yükselen değeri Erling Haaland da bu listeye dahil olabilir.

Real Madrid'in, daha doğrusu Mbappe'nin vatandaşı Zinedine Zidane'ın oyuncuya ilgisi ise biliniyor. Fakat eflatun-beyazlıların pandemi döneminde yaşadığı gelir kaybı, başkan Florentino Perez'in iki kere düşünmesine neden olacak.

Barcelona da bu transfer için adaylardan biri. Fakat kulüp harekete geçmek için başkanlık seçiminin sonlanmasını bekledi. Joan Laporta, sükseli bir transferle yeni görevine başlamak istiyor.

Sahneye girebilecek ancak şu anda bunu düşünmeyen bir diğer kulüp ise Liverpool. Jürgen Klopp kulübünden takviye istiyor. Mohamed Salah'ın da takımdan ayrılması gündemde. Mısırlı oyuncudan gelecek kazanç, Anfield kulübünün Mbappe için çaba harcamasına yol açabilir.

Mbappe, Paris Saint-Germain'de kalır mı?

Kylian Mbappe ise geleceğine karar vermek için acele etmeyeceğini açıkladı. Fakat bu tutum Paris Saint-Germain'i rahatsız etmeye başladı. Sportif direktör Leonardo, ona uzun zaman önce ilk sözleşme uzatma teklifini getirdi ancak Fransız forvet imzaya ikna olmadı. L'Equipe'a göre, kulüp ve oyuncu birkaç kez görüştü. PSG, futbol dünyasının yaşadığı ekonomik zorlukları göz önüne alarak yüksek bir maaş teklifi ile en az 4 yıllık bir sözleşme süresini masaya koydu. Fakat bu görüşmelerde Mbappe istediğini bulamadı

Mbappe bu sezon ne yaptı?

Mbappe, Paris Saint-Germain'de dördüncü sezonunu geçiriyor. Geçen sezon pandemi nedeniye tamamlanamayan ligde 20 maçta 18 gol kaydetmişti. Bu sezon aynı gol sayısına 23 maçta ulaştı. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı altı maçta ise beş gol kaydetti.

Bu sezon attığı gollerle, Portekizli efsane Pauleta'ya geride bırakarak kulüp tarihinin Ligue 1'deki en golcü üçüncü oyuncusu olan Mbappe, ayrıca hafta sonunda oynanacak Nantes maçında forma giymesi halinde Paris ekibiyle 100. lig maçına çıkacak.