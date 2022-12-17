Fransız yıldızın eski takım arkadaşı, onun Ronaldo sevgisinin ne denli büyük olduğunu anlattı.

NE OLDU? Pazar günkü heyecanla beklenen Dünya Kupası finali öncesinde, yazın RB Leipzig'e kiralık gitmeden önce PSG'de Mbappe ile üç yıl geçiren Diallo, eski takım arkadaşının Messi - Ronaldo tartışması hakkındaki görüşlerini açıkladı.

Savunma oyuncusu, CR7'nin Mbappe için çok şey ifade ettiğini ve Portekizli yıldız hakkında en az bir saat konuşabileceğini iddia etti.

Diallo, Mail'e "Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe için kelimenin tam anlamıyla her şeydir" dedi ve ekledi:

"Kylian Mbappe; Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi tartışması hakkında sizinle en az bir saat konuşabilir.

"Ancak, Mbappe için Ronaldo dokunulmazdır."

BÜYÜK RESİM: Fransız yıldız, oyunun tüm zamanların en iyilerinden birisi olan ve şu anda PSG'den takım arkadaşı Messi ile Dünya Kupası'nı kazanmak için karşı karşıya gelecek.

Katar'daki dev turnuvada beş gol atan ve turnuva boyunca etkileyici bir performans sergileyen Messi ve Mbappe arasında şimdiden karşılaştırmalar yapılıyor.

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MBAPPE İÇİN SIRADA NE VAR? Fransa art arda ikinci Dünya Kupası finalinde oynarken Mbappe ve takımı, turnuva tarihinde tacını elinde tutan üçüncü ülke olmayı amaçlıyor.