Kylian Mbappe'nin PSG'den eski takım arkadaşı olan ve şu anda Leipzig'de oynayan Abdou Diallo: "Mbappe, Cristiano Ronaldo - Lionel Messi tartışması hakkında sizinle en az bir saat konuşabilir"

Ethem Sündük
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Kylian Mbappe Cristiano Ronaldo 2018Getty Images
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Fransız yıldızın eski takım arkadaşı, onun Ronaldo sevgisinin ne denli büyük olduğunu anlattı.

NE OLDU? Pazar günkü heyecanla beklenen Dünya Kupası finali öncesinde, yazın RB Leipzig'e kiralık gitmeden önce PSG'de Mbappe ile üç yıl geçiren Diallo, eski takım arkadaşının Messi - Ronaldo tartışması hakkındaki görüşlerini açıkladı.

Savunma oyuncusu, CR7'nin Mbappe için çok şey ifade ettiğini ve Portekizli yıldız hakkında en az bir saat konuşabileceğini iddia etti.

Diallo, Mail'e "Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe için kelimenin tam anlamıyla her şeydir" dedi ve ekledi:

"Kylian Mbappe; Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi tartışması hakkında sizinle en az bir saat konuşabilir.

"Ancak, Mbappe için Ronaldo dokunulmazdır."

BÜYÜK RESİM: Fransız yıldız, oyunun tüm zamanların en iyilerinden birisi olan ve şu anda PSG'den takım arkadaşı Messi ile Dünya Kupası'nı kazanmak için karşı karşıya gelecek.

Katar'daki dev turnuvada beş gol atan ve turnuva boyunca etkileyici bir performans sergileyen Messi ve Mbappe arasında şimdiden karşılaştırmalar yapılıyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Kylian Mbappe Cristiano Ronaldo 2018Getty ImagesKylian Mbappe Lionel Messi PSG 2022-23Getty ImagesKylian Mbappe France 2022Getty Images

MBAPPE İÇİN SIRADA NE VAR? Fransa art arda ikinci Dünya Kupası finalinde oynarken Mbappe ve takımı, turnuva tarihinde tacını elinde tutan üçüncü ülke olmayı amaçlıyor.

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