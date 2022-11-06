Fransız süperstarın aklı, sadece iki hafta sonra başlayacak olan Dünya Kupası'nda...

NE OLDU? PSG, Lorient'i mağlup etmeyi başardı, ancak dakikalar 85'i gösterdiğinde tüm gözler, sakatlığı sebebiyle oyundan alınan Mbappe'deydi.

Fransız yıldız, doğrudan tünele doğru yöneldi ve sadece iki hafta sonra başlayacak olan Dünya Kupası'nda forma giyip giymemesi konusunda endişe başladı.

Mbappe'nin oyundan çıkarkenki görüntüsü, Fransız taraftarları korkuturken maçın ardından, PSG'nin hocasına bu durum soruldu.

NE SÖYLEDİ: PSG patronu Galtier, şimdilik net bir şey söylemese de olumlu bir güncelleme sundu:

"Mbappe'nin ciddi bir şeyi yok gibi görünüyor. Çok koştu ve çok yoruldu.

"Sahada basmadık yer bırakmadı. Ben de bu yüzden onun yorgunluğunu anladım ve çıkarmak istedim.

"Dünya Kupası'na az bir süre kaldı, bu yüzden otomatik olarak oyuncuların kafasında bu turnuva var.

"Her zaman onları şüpheye düşürebilecek bilgiler vardır. Bugün biraz kendisini kısıtladığını gördüm.

"O, bugün ikili mücadelelere girmekten korktu ve çekimser davrandı."

BÜYÜK RESİM: Galtier, oyuncularının Dünya Kupası için kendini fazlasıyla sakındıklarını öne sürdü.

Alphonso Davies ve Heung-min Son gibi oyuncular son birkaç gün içinde küçük sakatlıklar yaşadılar ve bu tür durumlar, Dünya Kupası'na katılacak ülkeleri endişelendiriyor.

İKİ FOTOĞRAFTA:

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MBAPPE İÇİN SIRADA NE VAR? PSG, Dünya Kupası'ndan önceki son maçında 13 Kasım'da Auxerre ile karşılaşacak.

Ve Mbappe, turnuvaya sağlıklı gidebilmek için elinden gelenin en iyisini yapacak.