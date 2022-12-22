Dev finalde 3 gol atan Fransız yıldız, arkadaşlarını ateşlemek için her şeyi yaptı.

Kylian Mbappe, Dünya Kupası final maçının devre arasında soyunma odasındayken duygusal bir konuşma yaptı.

Son dünya şampiyonu, pazar günü Lionel Messi ve Angel Di Maria'nın golleriyle devre arasına Arjantin karşısında 2-0 mağlup girdi.

Final maçını kaybetmek Mbappe, takım arkadaşları soyunma odasında üzgün bir şekilde otururken heyecan verici bir konuşmayla ortamın havasını dağıttı.

Devre arasında çekilen ve bir TF1 belgeseli olarak hazırlanan görüntülerde, Mbappe'nin ikinci yarı başlamadan önce Fransa takımını tutkuyla bir araya getirmeye çalıştığı görülüyor.

Ne söylendi?

24 yaşındaki oyuncu, "Bu bir Dünya Kupası finali ve bu, benim hayatımın maçı" diye bağırdı ve ekledi:

"Daha kötü olamayız zaten. Sahaya geri dönelim ve asla vazgeçmeden oynayalım. Biraz yoğunluk verip ikili mücadelelere girelim. Başka bir şeyler deneyelim çocuklar!

"Bu bir Dünya Kupası finali. Bitti, iki gol attılar, iki gol gerideyiz zaten. Geri gelebiliriz! Beyler, sadece dört yılda bir bu tür bir maçı oynayabiliriz!"

Deschamps ne dedi?

Mbappe'nin konuşmasının ardından teknik direktör Didier Deschamps, oyuncularına ilham olma fırsatını değerlendirerek şunları ekledi:

"Arkadaşlar, size üzülmeden söyleyeceğim. Aradaki farkı biliyor musunuz? Onlar, bir Dünya Kupası finalindeymiş gibi oynuyorlar ve biz de buradayız. Biz de bu şekilde oynayalım!"

Fransız patron, oyuncularını ilk yarı performansları için azarladı ve yumruğunu masaya vurdu.

Mbappe ve Deschamps'ın sözleri işe yaradı, Mbappe iki dakikadan kısa bir sürede iki gol atarak skoru 2-2'ye getirdi ve maçın havası tamamen değişti.

Maçı penaltılara taşıdılar, ancak kullanılan atışların ardından Arjantin'e mağlup olarak final maçında hüsranı yaşadılar.

Yıkıcı mağlubiyete rağmen, Mbappe hat-trick yaparak turnuvayı yedi maçta sekiz golle tamamladı ve turnuvanın en golcü oyuncusu oldu.