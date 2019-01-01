Kylian Mbappe: Neymar'ın yetenekleri ortada, takımda kalmalı

PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, takım arkadaşı Neymar'ı takımda kalmaya ve şampiyonluklar yaşamaya çağırdı.

'in yıldızı Kylian Mbappe, Neymar'ın kulüpte kalmasını ve onunla şampiyonluklar kazanmasını söyledi.

Paris'teki geleceği henüz belli olmayan Neymar'ın transferi adeta yılan hikayesine dönerken takım arkadaşı Kylian Mbappe'den PSG'de kalması yönünde destek geldi.



Kylian Mbappe, basına yaptığı açıklamada, "Onun kalmasını istiyorum ve ona bu durum hakkında ne düşündüğümü söyledim, benim için oldukça net. O burada önemli bir oyuncu ve kalmalı" ifadelerini kullanırken, Brezilyalı yıldızın yeteneklerine ihtiyaçları olduğunu belirtti:

"Neymar her zaman yetenek dolu ve bunu şu ana kadar hep gösterdi."

"Yılın Oyuncusu töreninde ilgiyi çekmek istemedim, özür dilerim"

Fransız futbolcu Mbappe, ödül töreninde yaptığı konuşmada, PSG'den ayrılabileceğini ima ederek, "Belki de daha fazla sorumluluk almanın zamanı gelmiştir. Bu, PSG'de veya yeni bir projeyle başka bir kulüpte olabilir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Mbappe, bu konunun sorulması üzerine, "Ödül törenindeki konuşmamdan sonra birçok kapıyı açık bıraktım. Bunun için doğru bir yer değildi, özür diliyorum. İlgiyi diğer oyunculardan çekmek istemedim. Kupalar kazanmak istiyorum. Bu benim ve kulübümün asıl hedefi" şeklinde konuştu.

PSG, 3 Ağustos Cumartesi günü ile Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.