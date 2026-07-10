Kylian Mbappé, müzakereler için Premier Lig’in dev kulübüne ait gizli özel jete bindi

Jürgen Klopp, Liverpool’un Kylian Mbappé’yi kadrosuna katmaya ne kadar yaklaştığını açıkladı. 2016 yılında Alman teknik adam, o dönemde 17 yaşında olan Fransız oyuncuyu AS Monaco’dan transfer etmek için girişimde bulunmuştu.

Liverpool, Mbappé’yi kulübe kazandırmak için elinden geleni yapmaya hazırdı. Klopp bu konuyla ilgili olarak, “O, Liverpool’un tarihindeki en pahalı ‘gerçekleşmeyen transferi’dir” dedi. “Blackpool’dan Nice’e uçtuk ve orada Mbappé’nin tüm ailesi beş odalı bir özel jete bindi. Harika bir deneyimdi.”

Müzakereler son derece sıra dışıydı. “Bunu büyük bir olay haline getirdik. Uçuş yaptık, aileyle sohbet ettik ve lezzetli bir yemek yedik,” dedi Almanya’nın muhtemel yeni milli takım teknik direktörü.

Görüşmeler son derece gizli tutuldu ve diğer kulüplerin Liverpool ile Mbappé arasındaki müzakerelerden haberi olmaması gerekiyordu. “Görünmememiz gerekiyordu. Ve sonra o Paris Saint-Germain’e gitti...”

Fransız oyuncu, 2017/18 sezonunda PSG’ye kiralandı, ardından bir sezonun ardından kulüp tarafından kalıcı olarak transfer edildi. Mbappé, sonunda yedi yıl boyunca Fransa’nın başkentinde oynadı, ta ki İspanya’nın başkentine geçip Real Madrid’e transfer olana kadar.

Fransa – Fas (2-0) maçının ardından Klopp ve Mbappé birbirlerini buldular. Kucaklaştıktan sonra ikili kısa bir süre sohbet etti ve ardından muhtemelen forvetin ailesinin bulunduğu tribüne el salladılar. Klopp daha sonra kendine özgü gülümsemesini gösterdi ve Foxborough’daki Gillette Stadyumu’nun tribünlerine bir öpücük gönderdi.







