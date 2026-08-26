Kylian Mbappé, hat-trick'iyle Real Madrid'e sezonun ilk iç saha galibiyetini getirdi

Real Madrid, bu sezonki ikinci LaLiga maçını da kazandı. José Mourinho'nun ekibi, kendi sahası Santiago Bernabéu'da Real Sociedad'ı Kylian Mbappé'nin hat-trickinin de katkısıyla 4-1 mağlup etti.

Birçok kulüp, yeni sezonun ilk LaLiga maçını 15 ve 16 Ağustos hafta sonunda zaten oynamıştı. Ancak Real Madrid ve Barcelona gibi takımlar, Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncuların biraz daha fazla dinlenebilmesi için bu maçı bu haftaya erteleme hakkı aldı.

Geçen hafta sonunda Real Madrid'in uzatmalarda Espanyol'u 1-2 yendiği maçta olduğu gibi, Denzel Dumfries çarşamba akşamı da ilk 11'de yer aldı. Bu durum Mbappé, Jude Bellingham ve Vinícius Júnior gibi diğer büyük isimler için de geçerliydi.

Dünya Kupası şampiyonları Marc Cucurella (Real Madrid) ve Mikel Oyarzabal (Sociedad), bu yaz kazandıkları kupayı Santiago Bernabéu'da taraftarlara gösterdikten sonra, iki takımın da fırsatlar bulduğu ilk yarı başladı.

Mbappé, Vinícius ve Oyarzabal'ın gol girişimlerinde iki kaleci de gole izin vermedi. Ayrıca devreye on dakika kala Sergio Gómez'in sert şutu az farkla auta gitti. Böylece iki takım da soyunma odasına golsüz gitmeye hazırlanıyordu, ancak son beş dakikada bir anda iki gol geldi.

Önce Mbappé, Federico Valverde'nin iyi pasında doğrudan rakibini ters ayakta yakalayıp topu sert bir vuruşla ağlara göndererek 1-0'ı yaptı. Birkaç dakika sonra ise şans eseri önünde kalan topu Luka Susic uzak köşeye bıraktı: 1-1.

Mbappé ikinci yarıda 2-1 için önemli bir fırsatı kaçırdıktan sonra, Bellingham ile yaptığı verkaçın ardından bu kez ağları buldu. Ardından Real Madrid farkı daha da açtı. Vinícius, Bellingham'ın iyi hazırladığı pozisyonda 3-1'i yaptı, Mbappé ise topu aşırtma bir vuruşla ağlara göndererek skoru 4-1'e getirdi ve hat-trickini tamamladı. Brahim Díaz'ın 5-1'lik golü ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.