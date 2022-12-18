"Kylian Mbappe futbolu bilmiyor" Arjantin'in kalecisi Emi Martinez, Fransa'nın yıldızını eleştirdi

Arjantin'in kalecisi Emi Martinez, Kylian Mbappe'yi Güney Amerika futbolu hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle eleştirdi.

Mbappe, Güney Amerika takımlarının zayıf olduğunu söylemişti

Martinez, Fransız yıldızın yorumlarına alındı

2022 Dünya Kupası finalinde iddiasını ortaya koymaya çalışacak

NE OLDU? Kylian Mbappe, geçtiğimiz Mayıs ayında, Avrupa ülkelerinin Dünya Kupası'na daha iyi hazırlanabildiğini söylemişti. "Avrupa takımları birbirlerine karşı her zaman üst düzey maçlar oynuyor" diyen Mbappe, Arjantin ve Brezilya için bu durumun aynı olmadığını belirtmişti. 18 Aralık'ta oynanacak 2022 Dünya Kupası finali öncesinde konuşan Arjantin'in kalecisi Martinez, Fransız yıldızın bu yorumlarına yanıt verdi.

NE SÖYLENDİ? Martinez, Mbappe hakkında şunları söyledi: "Futbolu bilmiyor. Güney Amerika'da hiç oynamadı. Bu deneyime sahip değilseniz bu konuda konuşmazsanız iyi olur. Biz harika bir takımız"

BÜYÜK RESİM: Martinez, Mbappe'nin yorumlarına karşı çıkan tek Arjantinli değil. Lautaro Martinez de daha önce takım arkadaşıyla benzer görüşler belirtmişti.

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Getty Images

SIRADA NE VAR? 2022 Dünya Kupası, 18 Aralık'ta oynanacak Arjantin - Fransa finalinin ardından sona erecek. Son şampiyon Kylian Mbappe ve arkadaşları ikinci kez üst üste bu başarıyı tekrarlamak isterken Messi son turnuvasında kupaya ulaşmaya çalışacak.