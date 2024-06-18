Kylian Mbappe, EURO 2024'te oynayacak mı? Burnu kırılan Fransız golcü sahalara ne zaman dönecek?

Avusturya maçında burnu kırılan Kylian Mbappe, EURO 2024'te Fransa kadrosuna ne zaman dönecek?

Fransa, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı Maximilian Wöber'in kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup ederken karşılaşma esnasında burnu kırılan Kylian Mbappe'den kötü haber aldı.

Maç sırasında hava topu mücadelesine giren Kylian Mbappe'nin yüzü defans oyuncusu Kevin Danso'nun omzuna sert bir şekilde çarptı. Ardından burnunun kırıldığı ve ameliyat olacağı açıklandı.

Peki Kylian Mbappe, EURO 2024'te Fransa kadrosuna ne zaman dönecek? Sahalardan ne kadar uzak kalacak? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile bakalım.

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Kylian Mbappe, EURO 2024'te sahalardan ne kadar uzak kalacak?

RTL France'ın haberine göre, Kylian Mbappe'nin sahalardan en az 15 gün uzak kalması bekleniyor. Yani bu durumda Fransa kadrosuna EURO 2024 çeyrek final aşamasında dönebiliyor.

Mbappe, Fransa'nın 1-0'lık galibiyetinde etkin bir rol oynadı. Maximilian Wöber'in kendi kalesine attığı golün hazırlayıcısıydı. Real Madrid'in yeni yıldızı, müsabakada çok net bir gol pozisyonunu da kaçırarak herkesi şaşırttı.

Kadrodaki inanılmaz yetenek derinliğine rağmen Fransa'nın EURO 2024 zaferine dair umutları Mbappe'nin omuzlarında. Didier Deschamps ve Fransa, Mbappe'nin bir an önce takıma katılmasını umuyor ancak Fransız yıldız turnuvanın sonuna kadar koruyucu bir maskeyle oynayabilir.