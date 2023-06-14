Fransız süperstar Mbappe, Haaland üzerinden Ronaldo ve Messi kıyaslamasına açıklık getirdi.

NE OLDU? Manchester City'nin rekor kıran forveti Haaland ile PSG'nin süperstarı Kylian Mbappe arasında, yeni bir Messi-Ronaldo rekabeti oluşturulmaya çalışılıyor.

Messi ve Ronaldo'nun rekabeti neredeyse yirmi yıl sürdü ve sözde GOAT tartışmaları bugüne kadar devam ediyor. Ancak Mbappe, Haaland ile bu tür karşılaştırmalardan uzak durmak istiyor ve bunun yerine Messi ve Ronaldo'nun "olağanüstü dönemi" diye tanımlanan zamana vurgu yaptı.

NE SÖYLEDİLER: La Gazzetta dello Sport'un Mbappe-Haaland mücadelesinin toplam 12 Ballons d'Or'a sahip iki oyuncununkiyle eşleşip eşleşmeyeceği sorusuna Fransız yıldız şu yanıtı verdi: "Her şey farklı okunmalı.

"Messi ve Ronaldo gibi iki oyuncunun bu kadar uzun süre bu seviyelerde olması belki de elli yılda bir olabilecek bir olay.

"İstisnai bir dönemden geçtik ve umarım taraftarlar bundan faydalanmıştır. Cristiano'ya ve ardından Leo'ya karşı ve onunla birlikte oynayacak kadar şanslıydım. Gerçekten özeller.

"Bu iki sezonda özellikle Messi ile Ronaldo'dan çok şey öğrendim. Futbolun tarihini yazdılar. Onlar ölümsüzler."

BÜYÜK RESİM: Mbappe'nin de belirttiği gibi, 24 yaşındaki oyuncu, PSG'de Messi ile "özel" iki yıl geçirdi, ancak her ikisi de bu yaz Parc des Princes'ten ayrılabilirler gibi görünüyor.

Arjantinli yıldız, geçtiğimiz hafta Inter Miami'ye katılmak için benzeri görülmemiş bir anlaşma ile MLS'ye transfer olduğunu doğruladı.

Öte yandan Mbappe, PSG'de kalmak istediğini açıklasa da Fransız kulübü ondan para kazanmak için bu yaz takımdan ayrılmasına izin verebilir.

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