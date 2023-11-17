Kylian Mbappe'den Lionel Messi ve Ballon d'Or yorumu: "Haaland da ben de harika bir sezon geçirdik"

Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Dünya Kupası finalinde kaybettiği Lionel Messi'nin Ballon d'Or kazanmasını yorumladı.

Lionel Messi, Ballon d'Or ödülünü sekizinci kez kazandı

Kylian Mbappe ve Erling Haaland da yarıştaydı

Mbappe, Messi'nin hak ettiğini söylüyor

NE OLDU? Arjantin ile 2022 Dünya Kupası'nın sahibi olan Lionel Messi bu yıl sekizinci Ballon d'Or ödülünü aldı. Geçtiğimiz yıl Manchester City'de gol rekorları kıran Erling Haaland sıralamada ikinci olurken Fransa formasıyla Dünya Kupası'nda final oynayan Kylian Mbappe üçüncü oldu. Kylian Mbappe, Lionel Messi'nin bu ödülü hak ettiğini söylüyor.

NE SÖYLENDİ? Kylian Mbappe şunları söyledi: "Ballon d'Or'u Lionel Messi'nin alması gerekiyordu. Çünkü Dünya Kupası'nı kazandı. Haaland da ben de harika bir sezon geçirdik ama bu ödülde Dünya Kupası her zaman daha ağır basar."

DAHA FAZLASI: 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile zafer yaşayan Lionel Messi ödülü sekizinci kez evine götürdü. Arjantinli yıldız bu ödülü daha önce 2021, 2019, 2015, 2012, 2011, 2010 ve 2009'da kazanmıştı. Lionel Messi'yi 5 ödülle Cristiano Ronaldo takip ediyor ancak Portekizli yıldız bu sezon Ballon d'Or adayları arasında yer almadı.