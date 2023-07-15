Mbappe, Nkunku'nun Chelsea antrenmanına ilk kez çıktığını gördükten sonra "patlamış mısır" alacağını söyleyerek ve oyuncuya destek oldu.

Nkunku, Instagram fotoğrafını paylaştı

Mbappe gönderiye yorum yaptı

İkili, Fransa'dan takım arkadaşı

NE OLDU? Paris Saint-Germain yıldızı Mbappe, Nkunku'nun yeni takımı Chelsea ile çıktığı antrenmandan paylaştığı bir fotoğrafa yorum yaptı. Nkunku, "Çocuklarla ilk antrenman" yazarken Mbappe ise Fransızca olarak, "Patlamış mısırımı almaya gidiyorum" yanıtını verdi.

BÜYÜK RESİM: Nkunku, geçtiğimiz sezon sakatlık yaşamasına rağmen Bundesliga'da Altın Ayakkabı ödülünü kazanmayı başardı ve RB Leipzig'den Chelsea'ye 53 milyon Sterlin karşılığında transfer oldu. 25 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Leipzig ile çıktığı 25 maçta 16 gol kaydetti.

SIRADA NE VAR? Chelsea, sezon öncesi hazırlık kampı için ABD'ye gitti.