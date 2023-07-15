- Nkunku, Instagram fotoğrafını paylaştı
- Mbappe gönderiye yorum yaptı
- İkili, Fransa'dan takım arkadaşı
NE OLDU? Paris Saint-Germain yıldızı Mbappe, Nkunku'nun yeni takımı Chelsea ile çıktığı antrenmandan paylaştığı bir fotoğrafa yorum yaptı. Nkunku, "Çocuklarla ilk antrenman" yazarken Mbappe ise Fransızca olarak, "Patlamış mısırımı almaya gidiyorum" yanıtını verdi.
BÜYÜK RESİM: Nkunku, geçtiğimiz sezon sakatlık yaşamasına rağmen Bundesliga'da Altın Ayakkabı ödülünü kazanmayı başardı ve RB Leipzig'den Chelsea'ye 53 milyon Sterlin karşılığında transfer oldu. 25 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Leipzig ile çıktığı 25 maçta 16 gol kaydetti.
SIRADA NE VAR? Chelsea, sezon öncesi hazırlık kampı için ABD'ye gitti.