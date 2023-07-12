Kylian Mbappe, Ballon d'Or için Messi'ye gözdağı verdi: "İnsanlar benim kazanmamı istiyor!"

Kylian Mbappe, Ballon d'Or'u kazanmak istediğini söylerken bu başarı için elinden geleni yaptığını düşünüyor.

Mbappe, Ballon d'Or kazanmanın peşinde

Bu ödülü en fazla Lionel Messi aldı

Mbappe ödülü tek bir isim üzerinden değerlendirmenin yanlış olduğunu düşünüyor

NE OLDU? Kylian Mbappe, Ballon d'Or ödülünü kazanmak için fazlasıyla yeterli olduğunu düşünüyor. Bu yıl ödül için Erling Haaland ve Lionel Messi ile yarışması muhtemel. Messi, yedi kez sahibi olduğu Ballon d'Or'u en fazla kazanan isim. Ancak Kylian Mbappe tek bir oyuncuya odaklanmanın diğerlerine haksızlık olacağını düşünüyor.

NE SÖYLENDİ? NCI'ya konuşan Kylian Mbappe şunları söyledi: "Evet, Ballon d'Or hakkında düşünüyorum. Ben düşünmesem bile insanlar benim kazanmamı istiyorlar. Çünkü ödül için her zaman ön plana çıkıyorum. Ben üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum, oyları insanlar veriyor. Rakiplerime gelince tek bir oyuncudan bahsetmenin diğerlerine haksızlık olacağını düşünüyorum. Sonuçta bu kadar üst bir seviyede her oyuncu etkileyici bir performansa sahip. İnsanlar benim etkileyici oynadığımı düşünüyorsa bu beni mutlu eder."

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