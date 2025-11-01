Kylian Mbappe, Arda Güler'in performansını değerlendirdi: "Bizim için çok önemli"

Real Madrid’in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, takım arkadaşı Arda Güler’i övgü dolu sözlerle anlattı.

Real Madrid formasıyla geçtiğimiz sezon La Liga’da 31 gol atarak “Avrupa Altın Ayakkabı” ödülünü kazanan Kylian Mbappe, ödülünü Santiago Bernabeu Stadı’nda düzenlenen törenle aldı.

European Sports Media (ESM) tarafından organize edilen törene Mbappe’nin ailesi, Real Madrid yöneticileri, basın mensupları ve takım arkadaşlarından Arda Güler de katıldı.

Tören sonrası Marca’ya konuşan Kylian Mbappe, hem Real Madrid’deki hedeflerini hem de genç yıldız Arda Güler hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Mbappe, Arda Güler’in olağanüstü bir yetenek olduğunu vurgulayarak, “Arda çok genç ama büyük bir potansiyele sahip. Sezona çok etkileyici başladı ve takımın oyununa enerji katıyor. Taraftarların ondan bu kadar kısa sürede etkilenmesi şaşırtıcı değil. Onunla oynamak benim için bir zevk” ifadelerini kullandı.

Fransız golcü, Real Madrid ile Paris Saint-Germain arasında sıkça yapılan kıyaslamalara da değindi: “PSG ve Real Madrid birbirinden tamamen farklı iki kulüp. PSG genç bir kulüp ve hâlâ tarih yazmaya devam ediyor; Real Madrid ise zaten futbol tarihinin bir parçası. İkisine de saygım sonsuz. Real Madrid dünyanın en büyük kulübü ama PSG de en iyiler arasında. Her iki formayı da giymekten gurur duyuyorum.”

Yeni sezondaki hedefleriyle ilgili soruya Mbappé kararlılıkla yanıt verdi: “Tek bir hedef belirleyemem. Her turnuvada kazanmak, her maçta elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Kolay olmayacak ama Real Madrid’de her şey için savaşmaya hazırım.”

Mbappe'nin sözleri, hem kişisel motivasyonunu hem de Arda Güler’e duyduğu güveni gözler önüne serdi.