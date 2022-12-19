Kylian Mbappe, Fransa'nın Dünya Kupası finalinde kaybetmesinin ardından 2026'ya mesaj göndermek için sessizliğini bozdu.

Fransa'nın forveti, Arjantin'e karşı hat-trick yaptı

Penaltı atışlarında kaybettiler

Ancak daha fazla Dünya Kupası için meydan okumaya kararlı

NE OLDU? 2022 Dünya Kupası finalinde son şampiyon Fransa, Arjantin'e karşı kaybetti ve zaferi elinden kaçırdı. Kylian Mbappe'nin hat-trick yaptığı karşılaşmanın normal süresi 3-3 biterken penaltı atışlarında galip gelen Lionel Messi ve arkadaşları oldu. Kylian Mbappe mağlubiyetin ardından sessizliğini bozdu ve 2026'ya mesaj gönderdi.

NE SÖYLENDİ? Kylian Mbappe, kişisel sosyal medya hesabından Dünya Kupası ile olan fotoğrafını paylaşıp, "Geri döneceğiz" yazdı.

SIRADA NE VAR? Kylian Mbappe'nin halihazırda bir Dünya Kupası var ancak 2026'da bir kez daha bu kupayı kaldırmak için şansını deneyecek.