Kwansa’nın yedeği… İngiltere-Norveç maçının resmi kadrosu

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Cumartesi akşamı 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile oynanacak maçın kadrosunu açıkladı.
"Üç Aslanlar" takımı, Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükselirken, Norveç ise Brezilya'yı 2-0 mağlup ederek bu aşamaya geldi.
Tuchel, Meksika maçında kırmızı kart gören Jarell Quansah’ın yokluğunu telafi etmek için John Stones’u ilk 11’de sahaya sürdü.
İngiltere'nin kadrosu şu şekildeydi:
Kaleci: Jordan Pickford
Defans: Ezri Konsa, Niko Aurieli, Mark Joyhi, John Stones
Orta saha: Declan Rice, Jude Bellingham, Elliot Anderson
Forvet: Anthony Gordon, Noni Madueke, Harry Kane
Norveç'in kadrosu ise şu şekildeydi:
Kaleci: Orian Niland
Savunma: Christopher Ayre, David Müller-Wolf, Julian Ryrson, Torbjørn Lissaker-Hegim
Orta saha: Sandir Berg, Martin Ødegaard, Patrick Berg
Forvet: Erling Haaland, Alexander Sørloth, Andreas Skjeldrup