Kwansa’nın yedeği… İngiltere-Norveç maçının resmi kadrosu

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Cumartesi akşamı 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile oynanacak maçın kadrosunu açıkladı.

"Üç Aslanlar" takımı, Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükselirken, Norveç ise Brezilya'yı 2-0 mağlup ederek bu aşamaya geldi.

Tuchel, Meksika maçında kırmızı kart gören Jarell Quansah’ın yokluğunu telafi etmek için John Stones’u ilk 11’de sahaya sürdü.

İngiltere'nin kadrosu şu şekildeydi:

Kaleci: Jordan Pickford

Defans: Ezri Konsa, Niko Aurieli, Mark Joyhi, John Stones

Orta saha: Declan Rice, Jude Bellingham, Elliot Anderson

Forvet: Anthony Gordon, Noni Madueke, Harry Kane

Norveç'in kadrosu ise şu şekildeydi:

Kaleci: Orian Niland

Savunma: Christopher Ayre, David Müller-Wolf, Julian Ryrson, Torbjørn Lissaker-Hegim

Orta saha: Sandir Berg, Martin Ødegaard, Patrick Berg

Forvet: Erling Haaland, Alexander Sørloth, Andreas Skjeldrup