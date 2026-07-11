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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Kwansa’nın yedeği… İngiltere-Norveç maçının resmi kadrosu

Norveç - İngiltere
Norveç
İngiltere
Dünya Kupası
J. Quansah
Norveç
İngiltere

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Cumartesi akşamı 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile oynanacak maçın kadrosunu açıkladı.

"Üç Aslanlar" takımı, Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükselirken, Norveç ise Brezilya'yı 2-0 mağlup ederek bu aşamaya geldi.

Tuchel, Meksika maçında kırmızı kart gören Jarell Quansah’ın yokluğunu telafi etmek için John Stones’u ilk 11’de sahaya sürdü.

İngiltere'nin kadrosu şu şekildeydi: 

Kaleci: Jordan Pickford

Dünya Kupası
Norveç crest
Norveç
NOR
İngiltere crest
İngiltere
ENG

Defans: Ezri Konsa, Niko Aurieli, Mark Joyhi, John Stones

Orta saha: Declan Rice, Jude Bellingham, Elliot Anderson

Forvet: Anthony Gordon, Noni Madueke, Harry Kane

Norveç'in kadrosu ise şu şekildeydi: 

Kaleci: Orian Niland

Savunma: Christopher Ayre, David Müller-Wolf, Julian Ryrson, Torbjørn Lissaker-Hegim

Orta saha: Sandir Berg, Martin Ødegaard, Patrick Berg

Forvet: Erling Haaland, Alexander Sørloth, Andreas Skjeldrup

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