Kvaratskhelia, Dembélé’ye hızlı bir yanıt verdi

Fransız milli takımı, Norveç milli takımı karşısında (4-1) gol yağmuruna tuttu. Bu maçta Ousmane Dembélé olağanüstü bir performans sergiledi; “Les Bleus” formasıyla ilk hat-trick’ini gerçekleştirerek uluslararası kariyerindeki 10. golüne ulaştı ve yaratıcılık ve özgüvenle dolu bu gecede en yüksek seviyesine geri döndüğünü kanıtladı.

Dembélé, hız, beceri ve etkinliği bir araya getiren muhteşem bir performans sergiledi ve Fransa’nın ikna edici galibiyetinin en parlayan yıldızı oldu.

78. dakikada attığı üçüncü gol, özel bir insani anlam taşıyordu; çünkü bu golü, Paris Saint-Germain’deki arkadaşı ve takım arkadaşı Khvicha Kvaratskhelia’ya ithaf etti ve bu jest, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kutlama sıradan değildi; Dembélé, Washington Wizards takımından Amerikalı basketbolcu De’Angelo Russell’ın meşhur “damarlarımda buz var” hareketini taklit etmeyi tercih etti. Baskı altında sakinlik ve özgüvenini ifade etmek için parmağını koluna koydu, ardından ellerini gökyüzüne kaldırarak, bu şekilde kutlama yapmaya alışkın olan Gürcü takım arkadaşına adadı.

Kvaratskhelia, Instagram’daki resmi hesabından hemen yanıt verdi ve Dembélé’nin kutlama anını gösteren bir fotoğrafı, şükran ve takdir ifade eden emojilerle birlikte paylaştı. Bu sahne, iki yıldızın saha içinde ve dışında paylaştığı derin dostluğu yansıtıyordu.