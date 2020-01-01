Kuzey Amerika'da üç organizasyon iptal edildi

ABD ve Meksika ekiplerini karşı karşıya getiren All-Star maçı, Ligler Kupası ve Şampiyonlar Kupası koronavirüs salgını nedeniyle bu sene oynanmayacak.

'de lig yönetimi, 2020 yılında oynanması planlanan All-Star maçı, Ligler Kupası ve Şampiyonlar Kupası organizasyonlarının yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

yıldızları ile Liga MX yıldızlarının karşı karşıya geleceği All-Star maçının 29 Temmuz Çarşamba günü Los Angeles'ta oynanması planlanıyordu.

MLS'in açıklamasında bu üç organizasyonun da 2021 yılında düzenlenmeye devam edeceği ifadeleri yer aldı.

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Aynı zamanda All-Star maçının yerinin değişmeyeceği ve yine Los Angeles'ya oynanacağı açıklandı.

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CONCACAF Ligler Kupası'nda iki ülkeden 4'er takım tek maçlı eleminasyon yöntemiyle mücadele ediyordu.

Kuzey Amerika Şampiyonlar Kupası'nda ise iki ligin şampiyonları karşı karşıya geliyordu.

Askıya alınmadan önce sadece iki haftası oynanabilen MLS'te, takımlar 1 Haziran'dan itibaren küçük gruplar halinde antrenmanlarına devam edecek.