Kuşadası Masters Cup'ın kazananı Mert Levent Baş

Kuşadası Golf Kulübü’nde düzenlenen Kuşadası Masters Cup'ı Mert Levent Baş şampiyon olarak tamamladı.

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından 2019 yılında düzenlenen 5. turnuva olan Kuşadası Masters Cup, 20 - 22 Eylül tarihleri arasında Kuşadası Golf Kulübü’nde yapıldı. Herkesin katılımına açık olan turnuva aynı zamanda FGSD üyeleri için klasmanına da puan verdi.

Yaklaşık 40 oyuncunun katıldığı ve son ana kadar büyük bir mücadeleye sahne olan turnuvada her iki günde de müthiş bir performans sergileyen Mert Levent Baş şampiyonluk ipini göğüsleyen isim oldu. Onu çok yakından takip eden Selçuk Bir ikinci sırayı alırken turnuvanın 2. gününde toplam 66 vuruşla bu sahanın en iyi skorlarından birini kaydeden Alp Şengünler ise üçüncülüğü elde etti.

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Yapılan diğer özel yarışmalarda ise Volkan Okandar ve Mert Levent Baş ödül alan isimler oldular.

Kuşadası Uluslararası Golf Kulübü ve Derneği Başkanı İbrahim Kocaoğlu "Futgolf turnuvalarına ev sahipliği yaparak hem bu sporun gelişimine katkıda bulunmaktan hem de tesisleri yeniliklere açmaktan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Hedef

FGSD başkanı Mert Levent Baş ise "Bu sporu seven ve destek verenler olarak Aralık 2018’de kurduğumuz Futgolf Gençlik ve Spor Derneği kısa süre içinde yaklaşık 200 sporcuya ulaştı. Bu yıl içinde Ekim ve Aralık aylarında düzenlenecek Bodrum ve Antalya turnuvalarında daha yüksek bir katılım beliyoruz. En büyük hedefimiz ise 2020’de Japonya’da düzenlenecek olan Futgolf Dünya Şampiyonası’na katılmak" açıklamasını yaptı.