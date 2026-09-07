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hakim-ziyech(C)Getty Images

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Kurtarma görevi: Ziyech'in Brezilya'ya varış tarihi belli oldu

Transfers
H. Ziyech
Botafogo RJ - Red Bull Bragantino
Botafogo RJ
Red Bull Bragantino
Serie A
Wydad Casablanca
Fas
Brezilya

Brezilya topraklarında Faslı büyücü

Faslı yıldız Hakim Ziyech, profesyonel kariyerinde yeni bir meydan okumaya hazırlanıyor. Botafogo'ya transferini tamamlamak için Brezilya'ya varış tarihinin belirlenmesiyle birlikte, Avrupa, Afrika ve Asya dışında yeni bir sayfa açacak.

Güvenilir İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, X platformundaki hesabı üzerinden, Ziyech'in Salı günü Botafogo'ya resmen katılım sözleşmelerini imzalamak için Brezilya'ya varacağını doğruladı. Anlaşmanın kesin olarak tamamlandığını, geriye yalnızca resmi imza ve transferin duyurulmasının kaldığını belirten Romano, bunun oyuncunun Faslı Wydad'dan bonservissiz transferle ayrılmasının ardından gerçekleştiğini ifade etti.

Ziyech, kısa süreli bir deneyimin ardından Wydad Casablanca ile bağını sonlandırmış ve serbest oyuncu konumuna gelmişti. Bu durum, Botafogo'nun herhangi bir maddi bedel ödemeden anlaşmayı bitirmesine olanak sağladı.

Serie A
Botafogo RJ crest
Botafogo RJ
BRJ
Red Bull Bragantino crest
Red Bull Bragantino
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Fransız basınında yer alan haberlere göre, Faslı oyuncu bir süre tereddüt ettikten sonra Brezilya kulübünün teklifini kabul etti ve sonunda Aralık 2028'e kadar uzanan bir sözleşmeyle Brezilya Ligi'nde ilk deneyimini yaşamaya karar verdi.

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Botafogo, Ziyech transferinin, Brezilya Ligi'ndeki sonuçlarını iyileştirmeye çalışan takıma güçlü bir katkı sağlamasını umuyor. Kulüp şu anda 24 maçta 30 puanla on üçüncü sırada yer alıyor ve oyuncunun Avrupa sahalarındaki kariyeri boyunca edindiği büyük tecrübeye güvenerek takımı bu durumdan kurtarmayı hedefliyor.

Botafogo'ya transfer, 33 yaşındaki Faslı yıldız için yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Daha önce Twente, Ajax, Chelsea ve Galatasaray gibi önemli kulüplerde forma giyen oyuncu, Wydad'a dönmüştü. Şimdi ise parlaklığını yeniden kazanmak ve en iyi seviyesine dönmek amacıyla Brezilya futbolunda beklenmedik bir maceraya atılmaya karar verdi.

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