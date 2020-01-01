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Kupada program açıklandı

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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son 16 turunda ilk ve ikinci maçların programı şöyle:

İlk maçlar

14 Ocak Salı

16.00 Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor (Başakşehir Fatih Terim)

Editörün Seçtikleri

18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

15 Ocak Çarşamba

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Kazım Karabekir)

20.30 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

16 Ocak Perşembe

18.00 Antalyaspor-Göztepe (Stat henüz açıklanmadı)

20.30 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)

İkinci maçlar

21 Ocak Salı

14.00 GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir (Kırklareli Atatürk) 

20.30 Fenerbahçe-İstikbal Mobilya Kayserispor (Ülker)

22 Ocak Çarşamba

14.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)

23 Ocak Perşembe

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14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

17.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)

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