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Kupada kuralar çekildi

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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. 

Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak son 16 turunda, 5. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 16 takım yer aldı.

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Bu turdan itibaren VAR Sistemi’nin de kullanılacağı Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu karşılaşmaları 12-13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak. 

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Daha fazla takım

    Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

    Konyaspor - Gaziantep FK
    Fenerbahçe - Kasımpaşa
    Beşiktaş - Ç.Rizespor
    Bursaspor - Antalyaspor
    Sivasspor - Adana Demirspor
    Yeni Malatyaspor - Galatasaray
    Alanyaspor - BB Erzurumspor
    Tuzlaspor - Başakşehir

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