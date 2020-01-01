Kupada kuralar çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kuraları çekildi

Ziraat Kupası'nda son 16 turu kura çekimi bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.

Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak son 16 turunda, 5. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 16 takım yer aldı.

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Bu turdan itibaren VAR Sistemi’nin de kullanılacağı Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu karşılaşmaları 12-13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak.

Daha fazla takım

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle: