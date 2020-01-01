Kupada Antalya derbisi

Çeyrek finalde Galatasaray'ı eleyen Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor'u eleyen Fraport TAV Antalyaspor ile yarı finalde karşılaşacak.

Ziraat Kupası çeyrek finalinde 'ı eleyen Aytemiz ile Süper Lig lideri Demir Grup 'u kupa dışına gönderen Fraport TAV , yarı finalde futbolseverlere bir kez daha Antalya derbisi heyecanı yaşatacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda İnegölspor'u, 5. turda 'u, son 16 turunda 'yı eleyen Aytemiz Alanyaspor, 5 Şubat'ta çeyrek final ilk maçında Galatasaray'ı evinde 2-0 yendi.

Sarı-kırmızılı takıma 12 Şubat'taki rövanş mücadelesinde 3-1 yenilen turuncu-yeşilli ekip, bu sonuca rağmen ilk maçtaki skor avantajıyla yarı finale yükselen taraf oldu.

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İlk kez 2016-2017 sezonunda Süper Lig'e çıkan ve bu sezon zirve mücadelesi veren Alanyaspor, ligdeki başarılı performansının yanı sıra bu yıl kupada tarihinde ilk kez yarı finale çıkarak dikkati çekti.

Antalyaspor'un kupadaki performansı

Kupada 4. turda Niğde Anadolu FK'yı, 5. turda Eyüpspor'u, son 16 turunda 'yi eleyen Fraport TAV Antalyaspor ise çeyrek finalde Demir Grup Sivasspor ile eşleşti.

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Antalya'da 6 Şubat'ta oynanan çeyrek final ilk maçında rakibiyle golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Sivas'ta dün oynanan çeyrek final rövanş karşılaşmasında aldığı 1-1'lik sonuçla adını yarı finale yazdırıp Aytemiz Alanyaspor'un rakibi oldu.

Akdeniz temsilcilerinden biri finalde

Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşması 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçı ise 21, 22 veya 23 Nisan'da oynanacak.

Antalya ekiplerinden biri, yarı final mücadeleleri sonunda diğer yarı finalistler ile 'den biriyle 21 Mayıs'ta finalde karşılaşacak.