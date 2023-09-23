Premier Lig devi Manchester United'ın eski yıldızı, Liverpool efsanesi Gerrard'dan medet umuyor.

NE OLDU? Manchester United'ın eski yıldızı Lingard, önümüzdeki ay Suudi Arabistan ekibinin antrenmanlarında Steven Gerrard ile bir araya gelecek.

Lingard, bu yılın haziran ayında Forest'la olan sözleşmesini sonlandırdıktan sonra hâlâ serbest oyuncu statüsünde bulunuyor.

Daha önce West Ham'da da forma giyen oyuncu, 16 maçta 9 gol attı ancak yıldız oyuncuya herhangi bir teklif gelmemişti.

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Adı bir dönem için Süper Lig kulüpleriyle de anılsa da Lingard'ın yolu Türkiye'ye düşmedi.

BÜYÜK RESİM: Fabrizio Romano'ya göre Gerrard, antrenmanlar sırasında Lingard'ın performansından etkilenmesi halinde İngiliz orta saha oyuncusuna resmi bir sözleşme teklif edilebilir.

Böylece Jordan Henderson, Gini Wijnaldum, ve Everton'ın eski kanat oyuncusu Demarai Gray ve Fulham'ın eski oyuncusu Moussa Dembele'den sonra Ettifaq'a katılan beşinci Premier Lig'de oynamış olan yıldız olarak kayıtlara geçecek.

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SIRADA NE VAR? West Ham'daki başarısız deneme sürecinin ardından Lingard, geriye doğru giden kariyerini yeniden canlandırmak için Gerrard'ın gözüne girmek zorunda...