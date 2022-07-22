Alman ekibinin yöneticisi Bayern Münih ile verecekleri şampiyonluk mücadelesine ve transfer politikasına dair konuştu.

Hans-Joachim Watzke, Robert Lewandowski'yi kaybeden Bayern Münih'i buna rağmen Bundesliga'nın açık ara favorisi olarak görüyor.

Erling Haaland'ın yerini Ajax'tan Sebastien Haller ile dolduran Dortmund, Fildişili golcünün testis kanserine yakalanmasıyla önemli bir darbe almıştı.

DPA'ya bir röportak veren Watzke, Haller'in yerine başka bir oyuncu alıp almayacakları konusuna da açıklık getirdi.

Ne söyledi?

"Yeni transferleriyle Bayern Münih ligin bir numaralı favorisi. Lewandowski gibi olağanüstü bir oyuncuyu kaybettiler, ama Mane ve De Ligt gibi harika isimler aldılar."

Watzke'ye göre; 2012'den bu yana Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern'i tahtından indirmek için Dortmund'un "kaliteye, cesarete ve şansa" ihtiyacı var.

2021'de PSG'yi geride bırakarak sürpriz bir şampiyonluk elde eden Lille'i örnek gösteren Watzke, önlerindeki zorluklara da dikkat çekti.

"Bayern ile Dortmund arasındaki bütçe farkı, Dortmund ile Mainz arasındaki farktan fazla. Bu bir gerçek ve medya bunu dikkate almalı."

Bundesliga'yı sıkıcı bulmuyor

Watzke, Bayern'in kurduğu hakimiyetin ligi sıkıcı hale getirdiğini düşünmüyor.

"Maçlara olan ilgiye ve kombine bilet satışlarına bakılırsa bu durum abartılıyor. Bir şeyi 100 kez duyarsanız, ona kendiniz de inanmaya başlarsınız. İtiraf etmeliyim ki bu benim de başıma geldi. Söylenenlere kulağımızı tıkamalıyız."

IG/sebastien.haller

Sezonun kendileri için zorlu başlayabileceğini belirten Watzke, Haller konusunda ise şunları söyledi:

"Sıkıntı yaşayabiliriz, ama bunu bir bahane olarak kullanmak yerine bir meydan okuma olarak görmeliyiz."

"Teşhis tam anlamıyla kesinleşmeden bir oyuncunun sağlık durumu hakkında yorum yapamam. Haller'in durumunun netleşmesine daha birkaç gün var."