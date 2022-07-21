Joao Pedro, kendisini 3 yıllığına Sarı Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Jorge Jesus'u takımın başına getirdikten sonra transferde hızlanan Fenerbahçe, tecrübeli teknik adamın istekleri doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Willian Arao, Bruma, Lincoln, Emre Mor, Tiago Çukur gibi isimlere imza attıran sarı lacivertliler belki de en önemli transferini hücum hattına yaptı.

Joao Pedro için Galatasaray ile girdiği transfer yarışını kazanan Fenerbahçe, Brezilya asıllı İtalyan yıldızı açıklarken de ezeli rakibini unutmadı.

Galatasaray'ın Sergio Oliveira transferini açıklarken yaptığı uçak göndermesine karşılık veren Fenerbahçe, oyuncak aslanı kullanmayı da ihmal etmedi.

Ne söylendi?

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Kulübümüz, Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao’yu kadrosuna kattı.

"Joao Pedro, kendisini 3 yıllığına Sarı Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

"Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao’ya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

Sözleşme detayları

Sarı lacivertli kulüp, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada Joao Pedro transferinin detaylarını paylaştı.

Bildirime göre forvet oyuncusu, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

"Profesyonel futbolcu Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

"Cagliari kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.680.000 Avro ödenecektir.

"Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun ilk sezondaki performansına bağlı olarak azami 487.500 Avro bonus bedeli Cagliari Kulübüne ödenecektir."

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