Kulüpler, futbolcular ve menajerler PFDK'da

Türkiye Futbol Federasyonu bazı kulüpleri, futbolcuları ve menajerleri talimata aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevketti.

Beşiktaş, , , , , Rizespor, Gaziantep, , , , , gibi Süper Lig kulüplerinin yanı sıra futbolcular Emre Akbaba, Gökhan Akkan ve Muğdat Çelik gibi isimler Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 18/b-ç ve 23. maddelerini ihlal etmesi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Maddelerin açıklamaları şöyle;

11/3 - Menajerlik işlemlerinin bildirimi

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Futbolcu ve kulüpler, menajerler ile yaptıkları sözleşmeler ve menajerlerin katılımı ile imzaladıkları profesyonel futbolcu sözleşmesi veya transfer sözleşmelerinin birer nüshasını imza tarihinden itibaren 30 gün içinde belgeleri ile birlikte TFF'ye ibraz etmek zorundadır. Futbolcu ve kulüplerin, menajerlik faaliyetleri kapsamında menajerlere ödedikleri ücretlere ilişkin bilgi ve sair ödeme belgelerinin suretlerini en geç Şubat ayının son işgünü TFF'ye ibraz etmek zorundadır.

18/b-ç - Kulüplerin hak ve yükümlülükleri

b) Sadece lisanslı menajerlerin hizmetlerinden yararlanmak, bu talimatta öngörülen istisnalar haricinde doğrudan veya dolaylı olarak lisanssız hiçbir kişinin onlar ad ve hesabına kulüpler veya futbolcular ile sözleşme müzakere etmesine veya menajerlik faaliyeti kapsamında değerlendirilebilecek işlemler yürütmesine izin vermemek,

ç) Bir menajer ile herhangi bir sözleşmesel ilişkiye girmeden önce söz konusu menajerin hâlihazırda bu faaliyeti yürütebilecek şekilde lisanslı olduğunu, lisansının iptal edilmediğini ve askıda olmadığını kontrol etmek,

Madde 23 - Kulüplere İlişkin Ceza Hükümleri

İşbu talimat ile FIFA, UEFA veya TFF’nin menajerlik faaliyetine ilişkin sair mevzuatına aykırı hareket eden kulüpler hakkında;

a) İhtar

b) Süper Lig İçin 75.000.-TL’den, TFF 1.Lig için 35.000.- TL.’den, TFF 2.Lig için 17.500.- TL.’den ve TFF 3.Lig i.in 7.500.- TL.’den az olmamak üzere para cezası,

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c) Transfer yasağı cezası,

ç) Puan tenzili cezası,

d) Bir alt lige düşürme cezası verilebilir. Bu cezalara ihlalin ağırlığı, niteliği, tekrar durumu dikkate alınarak birlikte ya da ayrı ayrı hükmedilebilir.