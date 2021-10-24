Kulüpler Birliği'nden görüş alınacak: MHK Başkanı kim olacak?

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın sürpriz istifasının ardından yerine geçecek kişinin yabancı bir isim olduğu iddia edildi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Serdar Tatlı'nın yerini yabancı bir ismin almayacağını söyledi.

Son dönemde Türk futbolu kamuoyunun eleştirilerinin hedefi olan Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) başkan Serdar Tatlı istifa etti.

MHK Başkanı'nın istifasının ardından yerine İngiliz David Elleray veya İspanyol Manuel Enrique Mejuto Gonzalez'in geçeceği iddia edildi ancak Nihat Özdemir bu iddiayı yalanladı ve konuyla ilgili soru işaretlerini yanıtladı.

Nihat Özdemir ne söyledi?

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milliyet Gazetesi'nden Cemal Ersen'e konuştu.

Özdemir, MHK Başkanlığı için yabancı bir isim kesinlikle düşünülmediğini söyledi.

Yabancı bir isim konusunda net konuşan Özdemir, gerekirse adı Avrupa’da kabul edilmiş bir eğitimcinin kurula yardımcı olabileceğini ifade etti.

Ayrıca Serdar Tatlı'nın yerini alacak ismin birkaç gün içinde açıklanacağını söyleyen TFF Başkanı, Kulüpler Birliği Vakfı’nın da görüşünün alınacağını belirtti.

Önceki MHK Başkanları ne kadar süre görevde kaldı?

Merkez Hakem Kurulu’nda son 20 yılda 10 farklı isim görev aldı.

2000 yılından bu yana Bülent Yavuz, Sabri Çelik (2), Ufuk Özerten, Mustafa Çulcu, Hilmi Ok, Oğuz Sarvan, Yusuf Namoğlu (3), Zekeriya Alp (2), Kuddusi Müftüoğlu ve Serdar Tatlı başkanlık etti.

Kuddusi Müftüoğlu 1 yıl 35 gün

Yusuf Namağlu 2 yıl 194 gün

Sabri Çelik 139 gün

Zekeriya Alp 1 yıl 47 gün

Serdar Tatlı 1 yıl 57 gün

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