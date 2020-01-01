Kulüp başkanı taciz suçlamasıyla gözaltına alındı!

Fransa futbolu Angers Başkanı Said Chabane'ye yöneltilen suçlamayla çalkalanıyor...

ekiplerinden Angers'in başkanı Said Chabane'nin üç kadın kulüp çalışanına cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

RMC'nin haberine göre Chabane'den şikayetçi olan bir kulüp çalışanı, 55 yaşındaki kulüp başkanını çalışma ortamında kendisini taciz etmekle suçladı ve soruşturmanın genişletilmesi sonucu iki kulüp çalışanı kadın daha Chabane'den benzer suçlamalarla şikayetçi oldu.

Öte yandan Angers Kulübü de konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

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Açıklamada Said Chabane'nin polis tarafından gözaltına alındığı doğrulanırken, evli ve üç çocuk babası olan futbol adamının kendisine yöneltilen suçlamaları tamamen reddettiği ve soruşturma sonucunda masum olduğunun kanıtlanacağına güveninin tam olduğu kaydedildi.