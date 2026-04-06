Kulübün efsanesi... Manchester City, Guardiola'nın halefini belirledi

Manchester şehri, İspanyol teknik direktör Pep Guardiola’nın geleceğine dair belirsizliğin artmasıyla birlikte bir bekleyiş ve endişe havası yaşıyor. Guardiola, sözleşmesi Haziran 2027’ye kadar sürmesine rağmen, önümüzdeki sezonun sonunda Manchester City’de kalıp kalmayacağına dair kararını henüz vermiş değil.

Sözleşme hala yürürlükte olsa da, kulüp içinden gelen sinyaller ve teknik direktörün kendi açıklamaları, Katalan teknik adamın bir dizi başarı ve yerel hakimiyetle dolu bir on yılın ardından 2026 yazında City'deki kariyerine son verebileceğini düşündürüyor.

Erteleme belirsizliği artırıyor

İngiliz "The Telegraph" gazetesine göre, Guardiola'nın kararını kulüp yönetimine son milli maç arası sırasında bildirmesi planlanıyordu, ancak beklenen toplantı gerçekleşmedi ve ne teknik direktör ne de kulüpten resmi bir açıklama yapıldı.

Haberlere göre, 55 yaşındaki Guardiola, kararını sezon sonuna kadar ertelemeye karar verdi. Guardiola, takımın durumunu ve aynı heyecan ve bağlılıkla devam etme konusundaki kişisel yeteneğini kapsamlı bir şekilde değerlendirmeyi planlıyor.

Gazete, İspanyol teknik direktörün önümüzdeki Mayıs ayında kendine iki önemli soru sormak istediğini aktardı: mevcut kadronun onun fikirlerine ne kadar uyum sağlayabileceği ve Premier Lig'de çalışmaya devam etmek için gerekli enerjiye sahip olup olmadığı ya da daha önceki açıklamalarında ima ettiği gibi bir "dinlenme yılı"na ihtiyacı olup olmadığı.

Pep sonrası döneme hazırlık

Bu belirsizlik Manchester City'nin koridorlarında gözden kaçmadı, İngiliz kaynaklar yönetimin Guardiola'nın ayrılmasına karşı alternatif seçenekleri incelemeye başladığını belirtiyor.

Onun halefi olarak güçlü bir şekilde gündeme gelen isimler arasında, Bayern Münih'in şu anki teknik direktörü ve City'nin eski simgelerinden biri olan Vincent Kompany ile Almanya milli takımının teknik direktörü Julian Nagelsmann yer alıyor.

Görünüşe göre kulüp, Guardiola ayrılmaya karar verirse sorunsuz bir geçiş süreci sağlamak istiyor; zira onun takım sistemine etkisi, antrenman sınırlarını aşarak 2016 yılından bu yana onun felsefesi üzerine inşa edilen tam bir futbol kimliğine kadar uzanıyor.

Dalgalı sonuçlar şüpheleri artırıyor

Bu sezon performans ve sonuçlardaki düşüşün gölgesinde Guardiola'nın geleceği hakkındaki spekülasyonlar artmıştı. Manchester City'nin üst üste ikinci sezon da Premier Lig şampiyonluğunu kazanamama ihtimali yüksek. Ayrıca, 2022-2023 sezonunda şampiyon olduktan sonra çeyrek finali geçemediği için Şampiyonlar Ligi'nden erken veda etti.

İngiltere Kupası'nda Liverpool'a karşı alınan 4-0'lık büyük galibiyet ise, Guardiola döneminde arka arkaya şampiyonluklara alışmış olan takım taraftarları için sadece geçici bir teselli olarak değerlendirildi.