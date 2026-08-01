Basında çıkan haberler, Ittihad'ın Arnavut bek Mario Mitaj'ın hizmetlerinden mevcut yaz transfer döneminde vazgeçmesinin ardından elde edeceği bedeli ortaya çıkardı.

Genoa, dün cuma günü, Mitaj ile önümüzdeki sezonun sonuna kadar kiralık olarak anlaştığını açıklamıştı; sözleşmede kiralık dönemin sonunda oyuncunun bonservisini alma imkânı tanıyan bir madde yer alıyor.

İtalyan gazeteci Francesco Guerrieri, Genoa'nın Arnavut bek için kiralık bedeli olarak 2 milyon euro ödeyeceğini, oyuncuyu ise 4,5 milyon euro karşılığında bonservisiyle kadrosuna katabileceğini söyledi.

İtalyan gazeteci, "X" sitesindeki kişisel hesabından paylaştığı bir gönderide, bonservis maddesinin zorunlu değil opsiyonel olacağını, bunun da Mitaj'ın parlaması ve İtalyan teknik direktör Daniele De Rossi'yi ikna etmeyi başarması hâlinde geçerli olacağını belirtti.

23 yaşındaki oyuncu, 2024 yazında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımından gelerek Ittihad'a katılmış ve iki sezon önce lig ve Kral Kupası ikilisini kazanmayı başarmıştı.

Mitaj'ın önümüzdeki saatler içinde Genoa'nın antrenmanlarına katılması ve yeni sezon mücadelelerinin başlamasına hazırlık kapsamında takımla resmî serüvenine başlaması bekleniyor.