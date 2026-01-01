Krunic'ten Fenerbahçe'ye zehir zemberek sözler! Taraftarları çıldırttı...

Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonun devre arasında Milan'dan kiraladığı, sezon sonunda da bonservisine 3.5 milyon euro ödediği Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunic, Kadıköy kariyeriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sırp basınına konuşan tecrübeli futbolcu, "Bana Fenerbahçe’yi anlattılar ama bu kadar amatör olabileceklerini gerçekten anlayamamışım" dedi.

'Nasıl bu kadar basit düşünebilirler?'

Krunic sözlerine şöyle devam etti: "Fenerbahçe çok zor bir ortam! Gerçekten çok ama çok zor. Beni asıl şaşırtan şey şu oldu: Bu kadar büyük bir kulüp, bu kadar büyük hedefleri olan bir camia, nasıl bu kadar basit ve yüzeysel düşünebilir? Futbol bilgisi anlamında çok eksikler. Futbolu doğru şekilde anlamıyorlar… İtalyanlarla kıyasladığınızda aradaki fark çok büyük. İtalya’dan Türkiye’ye gelmek ciddi bir fark.

'Jose Mourinho'ya fazla defansif dediler'

Yarım sezon sonra José Mourinho geldi. O an bunu benim için bir fırsat olarak gördüm. Roma’dayken beni isteyen bir teknik direktördü. Onunla çalışabileceğime emindim çünkü gerçekten çok iyi bir hoca. Ama Mourinho da Fenerbahçe için uygun bir teknik direktör değilmiş. Ona ‘fazla defansif’, ‘takım az gol atıyor’ diye eleştiriler yönelttiler. Oysa onun kazanan bir mentalitesi var, maç nasıl kazanılır çok iyi biliyor. Sonuca oynar. Ama bu onları pek ilgilendirmedi. Sonunda onun da ayrılması gerekti. Belki de kendilerine şu soruyu sormalılar: Neden 12 yıldır şampiyon olamıyorlar? Galatasaray, Fenerbahçe'ye nazaran daha vizyonlu ve Avrupa odaklı. Bu yüzden ligi domine ediyorlar."