Kroos'un Real Madrid'e dönüşü... Süreç ne aşamada?

Real Madrid, Alman efsanenin hizmetlerine ihtiyaç duyuyor

Bazı basın haberleri, Real Madrid yönetiminin emekli Alman yıldız Toni Kroos'u kulübe geri getirmek konusunda ciddi bir niyet içinde olduğunu ortaya koydu; ancak bu kez kulübün yönetim kadrosu ve spor yapısı içinde.

Önde gelen İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre, bu olasılık Real Madrid içinde halen değerlendiriliyor, ancak şu aşamada Kroos'a resmi bir teklif sunulmadı.

İspanyol "AS" gazetesine göre, Kroos'un önümüzdeki sezonun başında geri dönmesi planlanıyor. Yönetim, nihai bir anlaşmaya varılması halinde, eski Alman yıldızın "Valdebebas" spor kentinde ve genel olarak kulüp içindeki günlük çalışmalara katkısının, kendisine verilecek rol ne olursa olsun, kurumun büyümesine yardımcı olacağını düşünüyor.

Kroos'un vedası, Real Madrid taraftarlarının zihninde kazınmış olarak kalacak. "Bernabéu"daki son maçından sonraki görüntüsü hâlâ canlı. Bazı taraftarlar onun ayrılışına gözyaşı dökmüştü. Ancak 6 gün sonra, 2024 yılında Şampiyonlar Ligi'nde altıncı şampiyonluğunu kazanarak sahalardan veda etmesi, 2024 yılında, profesyonel kariyerine mükemmel bir son yazacak.

